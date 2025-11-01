En Turbo asesinaron a dos hombres; uno era trabajador de una finca bananera

Turbo- Antioquia

En la madrugada de este sábado, un grupo de trabajadores de fincas bananeras que recorrían una vía del corregimiento de Río Grande en Distrito de Turbo encontraron dos cuerpos sin vida. Solo una de las víctimas fue reconocida por las personas que de inmediato alertaron a la policía, que se dirigió al sitio, quien hizo la inspección técnica a los cadáveres.

Las primeras pesquisas indican que una de las víctimas tenía heridas con impactos de bala e identificada como Otoniel Antonio Garcés Alian, de 26 años y de la segunda se trata de establecer qué tipo de heridas presenta, pero los dos estaban sin vida. La investigación apenas se está estableciendo para determinar lo ocurrido en esa zona del Urabá antioqueño.

“Uno de ellos es trabajador de una empresa bananera y el otro está pendiente por verificar más datos. Y estamos verificando con la familia del trabajador porque no tengo más datos; nos toca verificar. No se sabe más de estas personas”, informó de manera preliminar el coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante de la policía Urabá.

El oficial agregó que la zona no está identificada con un cuidado especial, aunque sí recuerda que hace cerca de un mes se había reportado el homicidio de otro hombre. Por ahora se adelanta la investigación de este reciente crimen.