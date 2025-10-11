Los siniestros viales durante la semana de receso se redujeron un 90% en Colombia

Aumentó el tránsito en las vías de Norte de Santander durante el puente festivo. / Foto: Policía.

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional informó una disminución histórica del 90% en los siniestros viales registrados durante la semana de receso de este año.

La cifra, comparada con el mismo periodo del año 2024 representa “un avance notable en materia de seguridad vial y evidencia el impacto de las acciones coordinadas entre autoridades, empresas de transporte y ciudadanía”, lo indicó la Dirección.

Le puede interesar: ¿Cuándo termina el receso escolar de octubre 2025? Destinos y consejos para viajar en familia

El balance de movilidad fue alto en todos los corredores viales del país, donde se transportaron un total de 6.241.675 vehículos que pasaron por los diferentes peajes, cifra que supera en 4 % los registros del año anterior, cuando circularon 6.008.523 automotores.

Lea también: El Ejército reforzará la seguridad en el puente festivo de receso escolar en el Eje Cafetero

La operación de las terminales terrestres también fue positiva. Se realizaron 240.000 despachos y se transportaron 2.422.055 pasajeros, quienes pudieron movilizarse de manera segura gracias a la coordinación entre las empresas de transporte y los controles implementados por las autoridades.

El resultado más relevante de la semana fue la marcada disminución en la siniestralidad vial. En comparación con 2024, los fallecidos pasaron de 277 a 44 personas, lo que representa una reducción de 84 %, mientras que el número de lesionados se redujo 89 %, pasando de 1.518 a 167 casos.

En los operativos de control, se practicaron 6.420 pruebas de embriaguez, de las cuales 46 resultaron positivas. “A todos los conductores irresponsables les recordamos: ¡Ni una gota de alcohol si van a conducir! No solo arriesgan su vida, sino la de todos en la vía. La tolerancia es cero”, enfatizó la general Susana Blanco Romero, directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

Más información: Controles reforzados en la vía al Mar garantizan la seguridad en el Puente Festivo del 12 de octubre

En cuanto a la labor sancionatoria, se impusieron 8.092 órdenes de comparendo, lo que representa una disminución del 36 % respecto al mismo periodo del año anterior. Además, desde la prevención se llevaron a cabo 293 campañas viales, con las que se logró sensibilizar a 10.513 actores viales en todo el país.