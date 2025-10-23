Ni por alcohol ni por velocidad: la infracción ‘tonta’ por la que pueden multarlo con $379.600

Ni por alcohol ni por velocidad es por su placa: la infracción 'tonta' por la que pueden multarlo con $379.600 / Hispanolistic

En Colombia, las leyes de tránsito se aplican para todos los actores viales. El Código Nacional de Tránsito contempla un sinfín de multas por las que lo pueden parar, y que tienen un valor económico bastante considerable si lo encuentran a usted o a su vehículo cometiendo dichas infracciones.

Las más comunes y conocidas tienen que ver con estar conduciendo en estado de embriaguez, sin los requisitos técnico mecánicos necesarios, exceso de velocidad y problemas con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Sin embargo, hay una multa que le pueden aplicar que no es muy conocida y que es muy fácil de cometer. Muy pocas personas saben de ella y podrían multarlo con $379.600 si lo encuentran incumpliéndola en cualquier lugar del territorio nacional. Para que le pase, le contamos de cuál se trata y cómo prevenirla.

La infracción ‘tonta’ por la que pueden multarlo con $379.600

Se trata nada más y nada menos que de llevar la placa sucia, en mal estado o de forma que impida su plena identificación. Esto puede ser motivo de multa y la inmovilización del vehículo en nuestro país.

El Código Nacional de Tránsito de Colombia sanciona las infracciones relacionadas con el porte y la legibilidad de las placas. Específicamente, se considera infracción conducir un vehículo con la placa no legible (ilegalmente cubierta, alterada o en mal estado), ya que el propósito de la placa es la plena identificación del automotor.

“Conducir un vehículo sin placas, no portarlas en el extremo delantero o trasero, portarlas con obstáculos o en condiciones que dificulten su plena identificación, portar en el lugar destinado a las placas, distintivos similares a éstas o que la imiten, o que correspondan a placas de otros países o, sin el permiso vigente expedido por autoridad de tránsito”, dice el Código Nacional de Tránsito.

¿Cuánto pueden multarlo por llevar la placa sucia?

La sanción suele estar tipificada bajo el código B.03 o similares, y según el Código Nacional de Tránsito acarrea las siguientes sanciones:

Multa pecuniaria (equivalente a ocho (8) salarios mínimos legales diarios vigentes - SMLDV $379.600). Inmovilización del vehículo.

El vehículo puede ser retenido hasta que el propietario o conductor subsane la infracción, es decir, hasta que la placa esté limpia, legible o se haya tramitado su duplicado si está deteriorada.

¿Qué hacer para prevenir esta multa?

El consejo más simple y crucial. Antes de salir, especialmente si ha transitado por vías con barro, polvo o lluvia, dedique unos segundos a limpiar cuidadosamente la placa (delantera y trasera) con un paño húmedo. Asegúrese de que todas las letras y números sean perfectamente visibles.

Absténgase de usar cualquier tipo de protector, plástico, vinilo o mica que pueda distorsionar, oscurecer, reflejar o hacer ilegible la placa, intencionalmente o no. Además. está prohibido pintar, retocar, alterar o modificar los caracteres o el color de la placa. Si la pintura está desgastada o los caracteres borrosos, el siguiente paso es la solución legal.

Si la placa está deteriorada, ilegible por el tiempo, rota o se ha perdido (situación que también aplica la multa B.03), debe solicitar su duplicado o reposición de inmediato. Para esto, debe requerir el duplicado de la placa ante la Secretaría de Tránsito o el Organismo de Tránsito competente de su ciudad.