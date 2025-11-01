Autoridades frenan producción ilegal de carbón vegetal en Mosquera tras operativo conjunto

Colombia

En un trabajo conjunto entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Fuerza Pública, las autoridades suspendieron la producción ilegal de carbón vegetal en un predio del municipio de Mosquera, muy cerca de las instalaciones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en el municipio de Madrid.

El operativo fue el resultado de varios meses de seguimiento, labores de inteligencia y uso de equipos de alta tecnología por parte de la dirección regional Sabana Occidente de la CAR, el Batallón de Seguridad Civil número 5 del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional.

Durante la diligencia fueron hallados once hornos artesanales, de los cuales cuatro estaban en funcionamiento. Uno de ellos, identificado con el número cinco, operaba a cielo abierto sin ningún sistema de control de emisiones, lo que representa una alta contaminación del aire y riesgos para la salud de las comunidades cercanas.

Madera sin salvoconducto y contaminación

La directora regional Sabana Occidente de la CAR, Camila Cortés, explicó que “en el lugar se evidenciaron 72 metros cúbicos de madera entre acacias, ciprés y eucalipto común, sin contar con los respectivos salvoconductos o autorizaciones para su aprovechamiento”.

Esa madera, de origen desconocido, era utilizada como materia prima para la producción de carbón vegetal, junto con otros elementos como retales, leña, carretes de cable, estacas, guaduas, partes de mobiliario y estibas con recubrimientos de pintura, materiales que al quemarse liberan sustancias altamente contaminantes.

Capturas y decomiso de carbón

Las autoridades impusieron medidas preventivas por contaminación ambiental y detuvieron a cinco personas que fueron encontradas en flagrancia durante el operativo. Además, se decomisaron cerca de 800 bultos de carbón vegetal que estaban listos para su transporte y comercialización ilegal.

La CAR informó que la suspensión de las actividades se mantendrá hasta que los responsables adopten los correctivos ambientales y jurídicos exigidos por la ley.