La CAR recupera predio de 124 hectáreas de paramo en zona rural de Bogotá

Bogotá D. C.

Después de un proceso judicial que se extendió por casi dos décadas, el Tribunal de Cundinamarca confirmó la decisión proferida por el Juzgado 45 del Circuito en 2020, por la cual la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) recupera el predio El Verjón Alto, de 124,15 hectáreas, ubicado en Choachí, zona rural de Bogotá.

En 1996, la entidad adquirió el predio mediante la figura de compraventa al Departamento de Cundinamarca con fines de conservación medioambiental, dado que, como justificó el director Alfred Ballesteros, “se trata de una zona de páramo que hace parte de la cuenca del río Blanco y alberga importantes especies de flora altoandina que cumplen funciones y servicios ecosistémicos relevantes”.

Sin embargo, el predio fue ocupado en 2005 por un particular bajo el argumento de posesión material como “señor y dueño” alegando que este terreno le perteneció a su familia por varias generaciones.

La CAR asegura que la reclamación estuvo acompañada de varias acciones de hecho por parte de los ocupantes, e incluso, de una demanda contra la Corporación.

La justicia falla en favor de la CAR

Pese a lo anterior, en febrero de 2020, el Juzgado 45 del Circuito falló en primaria instancia y reconoció a la CAR como la única propietaria de dicho terreno de uso público. Según la entidad, esto consta en la Escritura Pública 3631 del 12 de diciembre de 1996.

El particular apeló la decisión, pero la CAR orientó su defensa judicial en una demanda en reconversión. En junio de 2024, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia de primera instancia del Juzgado 45.

A partir de esto, el particular inició el proceso de entrega del inmueble el pasado mes de julio.

El valor ancestral y medioambiental del predio recuperado por la CAR

Además de la relevancia medioambiental del predio, la Corporación señala que posee posee un valor ancestral, en tanto que es reconocido como territorio muisca (resguardo Saque), con presencia de lagunas sagradas muiscas donde en el pasado se realizaban ceremonias indígenas y era lugar de peregrinación y observación astronómica de los pueblos que la habitaron.

El Verjón Alto también incluye el denominado “Camino Real Soachí”, con un tramo de 1.775 metros.

En este sentido, la Corporación se comprometió a generar espacios de apropiación social con las comunidades, especialmente de educación ambiental con enfoque etnocultural, para el rescate de saberes ancestrales, la reconstrucción de tejido social desde los saberes y tradiciones, y la valoración ambiental del ecosistema.

Por otro lado, hace parte de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá (Res. 76 DE 1977 – Minagricultura), que según la CAR, “NO permite usos distintos al forestal protector, es decir, cuya única vocación es la protección de la vegetación nativa”.

Al respecto, Alfred Ballesteros, director general de la CAR Cundinamarca, afirmó que “la recuperación de este predio representa para la CAR la oportunidad de proteger, restaurar, conservar un área de páramo y honrar su compromiso de promover la gobernanza ambiental del territorio a partir de áreas de alto valor ecosistémico”.