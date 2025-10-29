Capturan intengrantes de banda dedicada al robo y venta de carne ilegal en Pereira y Dosquebradas

Pereira

Un fuerte operativo realizó El CTI de la Fiscalía, junto con la Secretaría de Salud y la Policia, donde fueron allanadas 16 carnicerías de Pereira y Dosquebradas y varios lugares utilizados para el sacrificio de animales, los cuales estaban dedicadas a la venta de carne ilegal.

Las autoridades en este despliegue de uniformados e investigadores, también capturaron a 10 personas a las cuales ya les habían realizado seguimiento por medio de interceptaciones donde en las conversaciones aceptaban la venta de este producto sin ningún tipo de cuidado sanitario.

Lea también: Refuerzan controles nocturnos para frenar piques ilegales en Pereira

En esta investigación, se dieron cuenta de que estos productos no contaban con cadena de frío, que no conseguían la carne en mataderos que cumplieran con la normatividad, transportaban este producto en cualquier vehículo y por ello, su venta al público era más económica que otras carnicerías, por lo que estos establecimientos eran famosos en sectores como Providencia, Villasantana, el centro de Pereira y otros barrios de Dosquebradas.

En medio de los allanamientos se confiscaron cinco toneladas de carne y varios elementos de las carnicerías utilizados para la venta de la misma.

Le puede interesar: Otro robo millonario en conjunto residencial de Pereira: hurtaron joyas avaluadas en $300 millones

Ya se están adelantando las audiencias en contra de estas 10 personas a quienes les imputarán en las próximas horas los delitos de concierto para delinquir, abigeato, corrupción de alimentos, daño a los recursos naturales, contaminación ambiental, entre otros delitos ambientales.