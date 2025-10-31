¿Qué habrá en el lugar del viejo Cici Aquapark? Salitre Mágico revela su nueva expansión

Durante años, los bogotanos pasaron frente al terreno abandonado del Cici Aquapark con una pregunta persistente: ¿qué será de este lugar? Hoy, por fin, tenemos la respuesta. Salitre Mágico ha develado su plan maestro: una mega expansión que no solo absorberá ese espacio, sino que redefinirá por completo la experiencia de ocio en la capital

El proyecto, desarrollado en alianza con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), representa una inversión sin precedentes de más de 40 millones de dólares y responde a la espera de una ciudad que anhelaba que este espacio icónico volviera a la vida, no para recordar el pasado, sino para abrazar el futuro del entretenimiento.

Esto es lo que se construirá donde quedaba Cici Acuapark

La expansión del 30% del terreno, equivalente a más de 9.000 m², se distribuirá en tres mundos completamente nuevos, diseñados para sorprender incluso a los visitantes más frecuentes del parque.

El área de mundos rotativos: Olvídese de un parque estático. Esta zona será un escenario de experiencias inmersivas que cambiarán varias veces al año. Imagine caminar por una jungla jurásica en un semestre y explorar una colonia marciana al siguiente. Esta estrategia garantiza que Salitre Mágico sea siempre una novedad, incentivando visitas recurrentes y atrayendo a un público ávido de contenidos frescos y “instagrameables”. El Boulevard Gastronómico “Sabores del Mundo”: Con una extensión de 3.000 metros cuadrados, este no será un simple corredor de comida. Será un destino gastronómico en sí mismo, con una oferta que irá desde food trucks innovadores hasta restaurantes temáticos, pensado para que las familias y grupos de amigos puedan hacer una pausa y disfrutar de una experiencia culinaria diversa sin salir del parque. El Parque Interior de Habilidades: Esta es la apuesta más moderna. Un espacio techado de vanguardia con simuladores de realidad virtual, arcades de última generación, muros de escalada interactivos y desafíos de agilidad. Está diseñado específicamente para capturar el interés de los jóvenes y adultos que buscan un entretenimiento más allá de las atracciones mecánicas tradicionales, fusionando lo físico con lo digital.

Esto representará en números para los bogotanos

La respuesta a “¿qué habrá?” va más allá de la diversión. Este proyecto es un motor económico para Bogotá. La obra generará más de 600 empleos directos y 900 indirectos, con un impacto fiscal estimado en $175.000 millones de pesos en impuestos.

“Esta expansión nos permite responder a esa pregunta que todos se hacían con una propuesta de valor concreta: habrá más empleo, más turismo y una oferta de entretenimiento moderna para todas las edades”, afirmó Néstor Bermúdez, director general de Salitre Mágico. El parque, que ya genera más de 1.400 empleos en temporada alta, refuerza así su rol como uno de los grandes generadores de primer empleo para la juventud bogotana.

Mientras mira al futuro, el parque mantiene sus cimientos. La icónica Drakko, la montaña rusa de propulsión magnética más rápida de América Latina (capaz de alcanzar 100 km/h en un giro invertido de 47 metros), seguirá siendo el corazón adrenalínico del complejo. Esta expansión no reemplaza, sino que complementa, posicionando al nuevo Salitre Mágico como un destino completo que puede competir con los grandes nombres del continente.