Bogotá crecerá en un 3.2% con respecto al promedio de la nación: Secretaria desarrollo económico

En el marco de la cumbre del Día Mundial de las Ciudades que se celebra en Bogotá, la secretaria de Desarrollo Económico de la capital, María del Pilar López, reveló una proyección optimista para la economía local: la ciudad crecerá un 3.2% en el primer semestre, superando en 0.8 puntos porcentuales el promedio nacional del 2.4%.

La secretaria López, quien participó en el evento organizado por la Alcaldía Mayor en el Ágora, occidental de la ciudad, explicó que esta proyección se basa en metodologías innovadoras que utilizan datos como la luminosidad nocturna y el uso de torniquetes en el transporte público, indicadores que permiten una estimación temprana de la actividad económica. "Hemos logrado estimar nuestra proyección en 3.2%. Vamos a ver cuál es la información que nos saca el DANE", afirmó, mostrando confianza en que los datos oficiales respaldarán este crecimiento por encima de la media del país.

