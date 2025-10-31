Prográmese para las ferias de este fin de semana en Los Santos, Santander

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El alcalde Diego Armando Mendoza Arenas explicó que el evento busca promover la cultura local y el turismo en la región.

“Queremos consentir a nuestra gente y que el turista venga a disfrutar de todo lo que ofrece nuestro municipio”, aseguró el mandatario.

¿ Como será la programación ?

Viernes – Día de la Juventud:

La jornada estará dedicada a los jóvenes con actividades deportivas, torneos intercolegiales y premiaciones.

En la tarde, se realizará un Color Fest que reunirá a estudiantes y familias en una fiesta de integración con música, baile y juegos.

Sábado – Cultura y tradición:

Desde temprano se llevará a cabo una alborada por las principales calles del municipio y un ciclopaseo desde el peaje La Punta de La Mesa.

Durante el día se realizará el festival artesanal y gastronómico, la feria agropecuaria y el desfile de carrozas y comparsas.

En la noche, las verbenas populares estarán a cargo del DJ Fabia Mix, la orquesta Los Masters de Colombia y el grupo vallenato Los Camorales, en una jornada que promete llenar de música y color el casco urbano.

Domingo – Cabalgata y conciertos:

La programación del domingo incluirá un festival gastronómico, muestras ganaderas y encuentros de bandas sinfónicas y jarlistas.

En la tarde, se llevará a cabo una cabalgata con la participación de la influencer antioqueña Vanessa Betancourt, conocida como la reina del caballo parqueado.

El cierre de la jornada estará a cargo de Los de la Trilla, la orquesta Terranova y el artista popular Joaquín Guillén “El Agropecuario”, quienes pondrán el toque musical de la noche.

Lunes – Día del Campesino:

El festival culminará con la celebración del Día del Campesino, que reunirá a más de dos mil asistentes en una jornada de integración.

Habrá concursos de comidas típicas, rifas de animales y electrodomésticos, además de espectáculos y reconocimientos a la comunidad rural.

Finalmente, extendió una invitación a los santandereanos para que disfruten del puente festivo en Los Santos.