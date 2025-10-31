Buscan formalizar vivero de frailejones en Berlín, Santander

Bucaramanga

Autoridades ambientales, organismos de socorro y el Ejército Nacional formulan un proyecto para formalizar un vivero de frailejones ubicado en la vereda Ucatá, en el corregimiento de Berlín, municipio de Tona.

La estrategia tiene como objetivo continuar con la preservación de los ecosistemas afectados por el incendio ocurrido en esta zona durante el mes de enero de 2024, donde ya se encuentra el vivero y se ha logrado sembrar un aproximado de siete mil plantas nativas entre ellas frailejones, mediante la propagación de las semillas.

Daisy Castro, Ingeniera Ambiental de Bomberos de Floridablanca, explicó en qué etapa se encuentra el proyecto:

“Actualmente, ya pasamos la primera fase, que fue esa formulación del proyecto. Ahorita inicia una nueva fase, que es la fase de ejecución del vivero, de la obra como tal. Inicia esta fase de ejecución, y creación del vivero, para luego empezar con esta recolección de semillas y poder implementar en el vivero el crecimiento de estas semillas de las diferentes especies que se han identificado con la autoridad ambiental”. Explicó Castro.

Una vez formalizado el proyecto, las semillas que se propaguen al interior del vivero se sembrarán en predios de la alcaldía de Floridablanca. Durante la construcción del proyecto, se han instruido soldados, gestores ambientales y la comunidad campesina, con prácticas de cuidado de los recursos naturales. La gestora ambiental del batallón Caldas, Derly Marcela Gil, destacó las actividades en las que han participado los soldados profesionales.

“Las capacitaciones que se realiza al personal de soldados, están enfocadas en ecosistemas estratégicos, en la protección de fauna y flora silvestre, en el cuidado y protección del agua, en la conservación de este páramo y en la seguridad que se brinda en esta zona estratégica”. Detalló Derly Marcela Gil.

Las autoridades estiman que a final de año el proyecto ya se encuentra en ejecución.

Bucaramanga: Epicentro mundial de la conservación de páramos

Con la participación de delegaciones de Venezuela, Perú, Ecuador, México, Estados Unidos y Países Bajos, Bucaramanga se posiciona como referente internacional en la protección de los ecosistemas de páramo, al ser sede de la cuarta cumbre mundial de páramo. Este encuentro reunió a expertos, empresarios, estudiantes y organismos internacionales comprometidos con la sostenibilidad ambiental.

El alcalde designado, Javier augusto sarmiento Olarte, representó a la ciudad en este escenario global, allí impulsó la articulación entre la academia, el sector productivo y las autoridades locales, abordando los desafíos ambientales globales, anunciando tres líneas prioritarias para fortalecer la política ambiental de la ciudad: La adquisición de predios estratégicos para conservar fuentes hídricas, el pago por servicios ambientales y el fortalecimiento de la educación ambiental.