MinInterior y moteros piden a Alcalde de Bogotá delimitar decreto con nuevas medidas para Halloween

Moteros cancelaron rodada de Halloween para este 31 de octubre en Bogotá

No paran los disgustos por las nuevas medidas de movilidad y las restricciones planteadas para Halloween en la capital del país.

El decreto expedido por la Alcaldía de Bogotá, generó desconcierto y movilizaciones del gremio de moteros, que generaron problemas de movilidad y afectaciones en puntos principales de la ciudad.

Por lo cual, el viceministro del Diálogo Social, Gabriel Rondón, estableció una reunión con el gremio de moteros, e hicieron un llamado al alcalde Carlos Fernando Galán, para que replantee las restricciones para Halloween.

“Si el alcalde sigue en esa posición, estaría demostrando que hay una gran desconexión con la ciudad”, puntualizó.

Además, señaló que “la política pública no puede ser restrictiva en contra de la gran mayoría de los motociclistas”.

La carta enviada al alcalde Galán

Tras la reunión, el gremio de moteros a través del viceministro del Interior, Gabriel Rondón, le enviaron una carta al alcalde Carlos Fernando Galán, para pedirle que focalice las restricciones para Halloween en Bogotá.

#EXCLUSIVO Este es la carta mediante la cual el Ministerio del Interior y el gremio de moteros le piden al alcalde Carlos Fernando Galán (@CarlosFGalan) que delimite el alcance del decreto sobre las nuevas medidas de movilidad y las restricciones planteadas para Halloween.… pic.twitter.com/MPStL1sFiz — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 31, 2025

Le pidieron al alcalde Galán, que focalice las medidas que adoptaron por medio del Decreto 528 de 2025, y que afecta directamente a cerca de 519.646 ciudadanos que se movilizan en motocicletas tanto en la zona urbana como rural de la capital y de sus municipios aledaños, y que utilizan estos vehículos para adelantar trabajos de domicilios, mensajería, entre otros.

Además, le hacen un llamado para que respeten el derecho a la protesta y las garantías constitucionales de todos los ciudadanos.