Lucy García, gobernadora de Sucre, impulsa la postulación del porro como Patrimonio de la Humanidad

Teniendo en cuenta que el porro es uno de los ritmos musicales más representativos del Caribe colombiano, recientemente la gobernadora de Sucre, Lucy García, asumió el liderazgo para que este sea declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que es reconocida por hacer un riguroso proceso de búsqueda de lugares, culturas, experiencias y más aspectos que pueden ser declarados patrimonio mundial.

En ese sentido, durante la celebración del Día de la Región Caribe, la gobernadora de Sucre, Lucy García, propuso liderar este proceso desde la RAP Caribe:

“El porro es la expresión más auténtica de nuestra alma Caribe. Es identidad, economía, turismo y orgullo. Por eso, me comprometo a impulsar esta declaratoria junto a los artistas y gestores culturales de toda la región”, expresó la mandataria sucreña.

De esta manera, la declaratoria ante la UNESCO, en definitiva, fortalecería el turismo cultural, la economía creativa y la internacionalización de la región, alineándose con el Plan Estratégico Regional del Caribe 2024–2035, que identifica la cultura como un eje de competitividad y desarrollo sostenible.