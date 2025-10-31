La seguridad en Andes es preocupante; la comunidad debe pedir permiso para movilizarse

Andes- Antioquia

La comunidad del municipio de Andes, en el Suroeste de Antioquia, ha perdido la tranquilidad por cuenta de las acciones ilegales de los grupos armados que se disputan el territorio; así lo manifestó el alcalde Germán Alexander Vélez Orozco, quien reportó un panorama preocupante. Asegura que con los 58 homicidios en lo corrido del año se registra un incremento en este delito del 300%.

“En los últimos días tuvimos otros dos asesinatos hace poco y la verdad eso nos ha incrementado mucho. Ha sido el año más violento que hemos tenido en el municipio de Andes. También hay que resaltar que no son personas del municipio, son personas que llegan de otra región a delinquir, pero no son personas de Andes, pero eso nos incrementa a nosotros los índices, o sea, nos tienen por encima casi un 300%”.

El mandatario explica que durante el 2025 se ha reportado el desplazamiento de al menos 40 familias, lo que agrava la crisis de seguridad. Incluso algunos locales comerciales han cerrado ante la situación de seguridad.

“La verdad, más que todo en la zona rural, la gente está muy aburrida. Hemos tenido, según informes de la Personería, más de cuarenta familias que se han desplazado por temor, porque, la verdad, a la gente le da miedo. Esto es algo nuevo; nosotros llevamos muchos años muy tranquilos en el municipio, pero la gente del campo sufre, le da temor. Han cerrado algunas fondas en veredas, porque ya la gente no sale de noche. Entonces, la verdad, sí preocupa mucho, porque la población ha perdido la calma en la zona rural”.

Revela que incluso esos grupos ilegales han emitido algunas normas de convivencia para quienes se quieran mover por el territorio.

“Inclusive, hay unas zonas donde le prohibieron usar casco a la población rural, que tiene que ir con los vidrios abajo. Pero sí existe esa información en algunas veredas donde tienen que pedir permiso a algunas personas poderse desplazar, y ya hemos puesto a conocimiento de la autoridad todos estos temas”.

Ante el panorama expuesto por el alcalde Germán Vélez, la policía se comprometió a fortalecer la presencia con grupos especiales que aumentarán patrullajes.

Además, agregó que desde la alcaldía han estado acompañando a las comunidades con toda la oferta institucional, pero sí se requiere más apoyo para controlar la criminalidad.