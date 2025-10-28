En Andes asesinaron a dos hombres, a uno lo decapitaron

Andes- Antioquia

La guerra entre grupos ilegales y la intolerancia no da tregua en Andes, Suroeste de Antioquia, en cuanto a muertes violentas. En las últimas horas se reportó la muerte violenta de dos hombres en esa zona.

El primer caso que causó terror entre la comunidad ocurrió en el sector La Piedra, corregimiento Chaparrala, donde a un hombre los homicidas lo decapitaron y esta parte tiene heridas con arma de fuego y contundente. Aún se sigue buscando el cuerpo.

“Del decapitado, solo se encontró la cabeza; el cuerpo no ha sido hallado. Entendemos que esto podría estar relacionado con las rentas criminales. Estamos hablando de que ahí delinque la estructura delincuencial común organizada y el Clan del Golfo”, manifestó el coronel Oscar Rico Guzmán.

El otro hombre asesinado se reportó en la vereda El Líbano, también de la Chaparrala. Esta persona fallece por heridas de arma blanca presuntamente en una riña con otra persona en medio de la ingesta de licor. Según el oficial Rico, ninguno de los casos tiene relación entre sí.

En Andes la cifra de muertes violentas se eleva a 58 en lo corrido del año 2025.