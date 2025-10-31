Alcalde de Medellín pide protección a persona que busca principio de oportunidad

Medellín, Antioquia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, pidió a la Fiscalía General de la Nación brindar protección al exfuncionario que busca un principio de oportunidad dentro del proceso por presunta corrupción en la administración de Daniel Quintero Calle, revelado en primicia por Caracol Radio en 6AM.

Gutiérrez aseguró que la colaboración de esta persona puede ser clave para esclarecer cómo se desviaron recursos públicos desde distintas entidades del Distrito durante el anterior gobierno. “Que cuenten todo, que cuenten cómo se robaron a Medellín, y que los responsables vayan a la cárcel y respondan”, dijo el mandatario local.

El alcalde destacó que ya son más de 51 personas imputadas, incluyendo “al jefe de la banda”, e hizo un llamado a quienes participaron en los hechos de corrupción a entregar información a la justicia a cambio de beneficios. “Ojalá le den ese principio de oportunidad, eso ya es un tema que le corresponde a la Fiscalía. Ojalá le den protección, porque sé que hay muchos testigos amenazados. Lo están amenazando. Y que no tengamos algo que lamentar”, advirtió.

Gutiérrez reiteró que el saqueo a Medellín incluyó entidades como el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el INDER, e insistió en la necesidad de recuperar los recursos públicos desviados. “No solo es que paguen cárcel, hay que perseguir la plata, saber dónde está y recuperarla”, expresó.

El caso, revelado por Caracol Radio, corresponde a un exfuncionario de la administración Quintero que busca un principio de oportunidad ante la Fiscalía, entregando información sobre contratos y maniobras administrativas que habrían favorecido una red de corrupción en distintas dependencias del Distrito.