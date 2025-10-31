Fabio Andrés García es el nuevo contralor general de Caldas para el periodo 2026-2029

Manizales

La elección del Contralor General de Caldas comenzó a las 8 a. m. en la asamblea con todos los diputados, pero uno de ellos, David Islem Ramírez, presentó un impedimento, la cual fue aprobada quedando 13 diputados. La terna conformada también por Humberto Vega Bedoya y Diana Mejía Grand, expusieron sus presentaciones de trabajo si llegasen a ser contralor, por consiguiente, respondieron a la pregunta formulada por uno de los diputados elegida con anterioridad para este proceso, que estuvo relacionada con corrupción y control fiscal.

Posteriormente, se distribuyeron los tarjetones a los diputados para elegir al nuevo contralor y con 11 votos, Fabio Andrés García, fue seleccionado para desempeñarse en el periodo 2026-2029.

“Primero debemos hacer un empalme, recibir la contraloría y revisar cómo se encuentra actualmente, mirar con qué actividades se puede continuar y con qué se debe cambiar para transformar la entidad desde lo que se pueda. Debemos recordar que la contraloría es un ente autónomo e independiente. Por otra parte, esto no es un tema de amiguismo como se suele rumorar, la contraloría es un tema de garantías para todos los caldenses”, manifiesta el electo contralor departamental.

Antes de comenzar el proceso había incertidumbre si habían acciones constitucionales que lo impidieran tal como sucedió en la elección anterior, pero en esta oportunidad no ocurrió. Hernán Alberto Bedoya, presidente de la Asamblea de Caldas, describe el procedimiento, pero también por qué no se posesionó el nuevo Contralor General de Caldas.

“Esa es la ventaja de planear con anticipación un proceso que ha sido caótico en la asamblea, en especial, con las recientes elecciones a contralor. Por ejemplo en la penúltima, cinco minutos antes de comenzar llegó una medida cautelar que no permitió continuar el proceso, pero hoy todo avanza con toda tranquilidad. Iniciamos en febrero, en mayo comenzamos a sacar los actos administrativos, fue algo tranquilo frente a las elecciones anteriores donde no se presentaron menos de 40 tutelas, esta vez solo fueron ocho”.

El Presidente de la asamblea agrega que el nuevo contralor es director de control interno de Gensa, tiene un plazo de 15 días hábiles para renunciar, prorrogables por el mismo número de días, pero debe presentarla ante la junta directiva de la compañía en Bogotá. “Tenemos que resolver que son días hábiles, porque para la asamblea todos los días son hábiles, los siete días de la semana, entonces no sé cuál de los dos puntos tendrá que contarse, pero depende del electo”.

Durante la sesión, se modificó el orden del día para que el Director Jurídico de la duma departamental expusiera los trasegares que atravesó la elección y para confirmar que en esta jornada no habían impedimentos. El conteo de votos fue 11 a favor de García, dos en blanco y cero para Mejía y Vega Bedoya.