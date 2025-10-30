Cerca de 20 de niños están infectados por un virus que obligó al cierre de un CDI en Caldas

Manizales

En las últimas horas, se realizó una reunión extraordinaria entre las autoridades de salud de Norcasia (Caldas), para tomar decisiones frente al contagio de 18 niños que padecen el virus de Manos, pies y boca. El alcalde Diego Fernando Olarte, cuenta que el primer caso se detectó el sábado pasado y a la fecha ha ascendido el número de casos, por lo que una de las medidas es cerrar el CDI.

“Esta infección es común y muy contagiosa, esto nos llevó a convocar a la reunión con el equipo interdisciplinario del CDI, la Secretaría de Salud, la profesional de Vigilancia epidemiológica y la Gerente del Hospital Sagrado Corazón para tomar la decisión de cerrar los servicios de las dos sedes del hogar infantil para evitar que los niños se contagien, aunque hay que decir que cualquier persona puede adquirir el virus”.

Entre tanto, los pequeños permanecerán en sus hogares durante 10 días mientras superan el virus. “Estamos trabajando de la mano con las unidades de servicio del centro de desarrollo infantil y, lógicamente, con la gerente y la recomendación es tomar esa medida de 10 días”, puntualiza el mandatario municipal.

Las cuidadoras que laboran en el hogar infantil monitorean la salud de los niños y niñas consultando a los padres de familia y, cuando se cumpla dicho tiempo de restricción, se analizará la situación para determinar si los pequeños pueden volver al CDI o si la medida se extiende por un par de días más.