La vía Panamericana entre Manizales y Villamaría se llena de colores

Manizales

Esta iluminación responde a una necesidad latente en la vía nacional y la cual había sido reclamada a través de una acción popular donde el Tribunal Administrativo de Caldas exigió dichas obras, por lo que la Gobernación de Caldas y la Alcaldía de Villamaría se unieron para iluminar 2,9 Kilómetros que estaban sin iluminación y que se convertían en un riesgo para los conductores en la zona, así lo destacó el alcalde de Villamaría Jonier Ramírez.

“Hay muchas familias que en este momento están lamentando y tienen un gran por la pérdida de sus seres queridos, por la ausencia de iluminación. Hoy no solamente llega la iluminación a este tramo, sino que se viste de muchos colores y eso es justamente lo que merecen los Villamarianos”, destacó el mandatario.

Luces de colores con mando a distancia

La iluminación tiene unas lámparas en su parte superior como la iluminación tradicional tipo led, sin embargo, la novedad está en los postes, los cuales alumbran con colores como el arco iris y que serán encendidos con temática de ciudad, de fútbol y de colores patrios o de celebraciones especiales, así lo destacó el Gobernador de Caldas.

“Tienen un sistema que se llama tele-gestión, es decir, que se puede desde la distancia organizar, gestionar, controlar todo lo que tiene que ver con la la la luminosidad como tal de las de las de las lámparas, pero también de los postes, poder organizar el color de los postes”.

Por su parte, el secretario de Planeación de Caldas Carlos Anderson García explicó la logística para la instalación y su funcionamiento.

“Pudimos sacar este proyecto adelante, proyecto que surgió a partir de una acción popular, pero que hoy estamos como entidades públicas respondiendo a esa necesidad para decirles pues que hoy ya es un hecho”.

Detalles del proyecto