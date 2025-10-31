Estas son las habilidades y competencias que más buscan las empresas en sus empleados: Según expertos

De cara al final de 2025, los mercados laborales muestran una compleja situación de divergencia y transformación.

Le puede interesar: Cotización por días: estas son la reglas para trabajadores con ingresos inferiores al salario mínimo

Si bien las tasas de desempleo siguen siendo históricamente bajas en muchas economías de ingresos altos —la OCDE informa de una tasa estable del 4,9% en abril, tras haberse mantenido en torno al 5% o por debajo de este porcentaje durante los últimos tres años—, los patrones de aumento salarial revelan grandes diferencias regionales. Además, el crecimiento de la inteligencia artificial (IA) podría remodelar las oportunidades laborales en todos los niveles de habilidad.

Las fuerzas que transforman el panorama:

Según el informe Futuro del Trabajo Report 2025 del Foro Económico Mundial, más allá de estas cifras, varios cambios importantes están influyendo en el empleo y los salarios:

Lea también: Reforma Pensional 2025: ¿Cómo impacta en los contratistas y en los trabajadores independientes?

Demografía: el envejecimiento de la población en las economías de ingresos más altos está provocando una escasez de trabajadores, mientras que la población más joven de las regiones de ingresos más bajos inundan el mercado laboral.

el envejecimiento de la población en las economías de ingresos más altos está provocando una escasez de trabajadores, Tecnología: el acceso digital y la inteligencia artificial están transformando el empleo, al tiempo que aumentan la demanda de habilidades en materia de big data y ciberseguridad.

el acceso digital y la inteligencia artificial están transformando el empleo, al tiempo que Incertidumbre económica: el aumento del costo de vida y la ralentización del crecimiento están reduciendo los salarios y la creación de empleo, lo que aumenta la demanda de adaptabilidad y resiliencia.

el aumento del costo de vida y la ralentización del crecimiento están reduciendo los salarios y la creación de empleo, lo que aumenta la demanda de adaptabilidad y resiliencia. Transición verde: la medidas de mitigación y adaptación al cambio climático están generando una nueva demanda de ingenieros de energías renovables, especialistas en vehículos eléctricos y roles relacionados con el medio ambiente, al tiempo que redefinen las industrias tradicionales.

la medidas de mitigación y adaptación al cambio climático están generando una especialistas en vehículos eléctricos y roles relacionados con el medio ambiente, al tiempo que redefinen las industrias tradicionales. Geoeconomía: las restricciones comerciales, los subsidios y los cambios en las políticas industriales están obligando a las empresas a replantearse sus cadenas de suministro, lo que impulsa la demanda de habilidades relacionadas con la seguridad, la ciberseguridad y la resiliencia.

Los trabajadores siguen dando prioridad al teletrabajo y a la flexibilidad laboral, lo que está transformando la forma y el lugar en que las personas participan en el mercado laboral.

Sin embargo, la participación es desigual. En algunas economías, las bajas tasas de desempleo ocultan la realidad de que hay menos personas trabajando, especialmente mujeres, jóvenes y trabajadores de más edad, según un estudio de McKinsey and Company.

Habilidades Laborales:

El futuro del trabajo está definido por dos fuerzas principales: la innovación tecnológica y la globalización. Ambas transforman los procesos productivos y las dinámicas de contratación, llevando a las empresas a priorizar la capacitación laboral de su personal.

Le puede interesar: El Día de la Familia desaparece: Trabajadores tendrán nuevo beneficio si cumplen requisitos

En este contexto, habilidades como la adaptabilidad, el trabajo en equipo, la creatividad y el pensamiento crítico son indispensables. La razón es simple: los trabajos repetitivos y rutinarios están siendo sustituidos por procesos automatizados y soluciones basadas en inteligencia artificial, lo que aumenta la demanda de competencias humanas y estratégicas que las máquinas no pueden replicar.

Entre las habilidades más buscadas destacan:

Habilidades digitales: esenciales para trabajar con herramientas tecnológicas avanzadas.

esenciales para trabajar con herramientas tecnológicas avanzadas. Habilidades blandas: como la comunicación y el liderazgo.

como la comunicación y el liderazgo. Pensamiento analítico: clave para resolver problemas complejos.

Más información: Reforma Laboral 2025: lo que los empleadores ya no pueden exigir a sus trabajadores

Porcentaje de búsqueda de habilidades:

Pensamiento Analítico: 69%

Resiliencia, flexibilidad y agilidad: 67%

Liderazgo: 61%

Pensamiento creativo: 57%

Motivación: 52%

Incorporar estas competencias a su perfil le permitirá mantenerte competitivo en el mercado laboral del futuro.