¨Hay que tratar muy bien a los empleados. Hay que tener mucha humildad¨: Mario Hernández

El Game Changers Fest 2025, un festival de emprendimiento, innovación y negocios en Latinoamérica, que contará con la presencia del empresario santandereano.

Mario Hernández | Foto: Colprensa

Karen Guerrero.

Colombia.

En el marco del festival ´Game Changers Fest 2025´ que contará con la participación de el cofundador de YouTube, Steve Chen; el creador y primer CEO de Netflix, Mark Randolph; el inversionista estrella de Shark Tank USA, Daymond John; y el músico y empresario Nicky Jam, Caracol Radio habló con Mario Hernández, empresario colombiano que estará brindando una conferencia sobre su historia de vida, cómo llegó al mundo de los negocios y en donde también, estará escuando a personas que quieren emprender y quien dijo que lo que siempre ha hecho es ¨historia de vida¨.

Carcol Radio quiso conocer cómo se está moviendo el mundo empresarial en cuestiones de cifras.

¨Vamos bien. Hemos abiertos tiendas nuevas, hemos recibido más gente. A pesar de la situación, no estamos liquidando. En estas épocas malas, es buenísimo porque te obliga a reinventarse¨. Detalló Mario Hernández.

El empresario también se pronunció frente a las actuales reformas del Gobierno Nacional: ¨Las reformas las paga el producto. Los empresarios no podemos poagarlo porque o si no, nos quebramos. Lo que pasa es que los productos van a estar más caros y la calidad de vida va a ser más cara¨

El empresario Hernández, dio a conocer cómo se ha venido construyendo su marca y dijo que, ningún país puede producir de todo. ¨En china, yo hago lo que es equipaje, en Brasil hago calzado, en Perú, hacemos camisetas y en nuestra fábrica, hacemos todo lo que es de cuero¨.

También dijo que. teniendo en cuenta todo esto, construye la marca colombiana.

¿Cómo está Colombia en materia de oportunidades?

Para Mario Hernández, en Colombia hay grandes oportunidades e hzo una invitaciones para todos aquellos que quieran emprender. Dijo que ¨Eso es como cuando uno nace. Nace empeloto, le enseñan a uno a caminar, a hablar. Es igual los negocios y la vida¨.

Además, enfatizó en que Colombia, es un país de 52 millones de habitantes y que, aunque todavía falta mucho por desarrollar, hoy en día con la Inteligencia Artificial, se puede salir adelante.

Finalmente, hizo un llamado para todo el gremio empleador, dijo que ¨Hay que tratar muy bien a los empleados. Todos somos iguales. Hay que tener mucha humildad´.

Mario Hernández extendió una invitación para todos aquellos que quieran asistir al festival y detalló que, el domingo, estará hablando sobre toda su trayectoría a las 05:00 pm, en Agora Bogotá Centro de Convenciones.

