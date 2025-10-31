¿Cuál es la estatura promedio en Colombia?: Entre 1910 y 1984 aumentó cerca de 10 centímetros

La antropometría es la ciencia que se dedica a estudiar las medidas y proporciones del cuerpo humano, es decir, el estudio por el cual podemos conocer nuestra estatura, nuestro índice de masa corporal, la composición del cuerpo en grasa, huesos y agua, lo que es de gran importancia para poder evaluar el crecimiento y desarrollo de las personas. Como también, es usada para determinar posibles riesgos de salud y el rendimiento físico.

Para esto, se hace uso de diferentes medidas del cuerpo humano, como el peso, la estatura, la longitud reclinada, longitud y ancho de las extremidades, entre otros. Con base en esto, se realizan comparaciones con las medidas de la población promedio, para así poder emitir juicios que sean de algún beneficio para la persona.

Importancia de la estatura

Uno de los aspectos que más llama la atención de las personas, en especial de los hombres, es la estatura promedio, pues, según un estudio realizado en España, cerca del 63% de los hombres encuestados, les gustaría medir, por lo menos, 5 centímetros más de altura. A pesar, de esto, la estatura es ciertamente impredecible, pues factores genéticos y ambientales, son determinantes en cuanto puede crecer una persona, además de aspectos como la nutrición, la salud o el estado socioeconómico.

En Colombia, el Banco de la República realizó un estudio donde se analizaba los cambios en la estatura promedio con el paso del tiempo, analizando periodos que abarcan desde la década de 1910 a 1980. En este, se evidencia un cambio más que curioso, los datos son los siguientes:

Estatura promedio en hombres y mujeres en 1910

Mujeres: 1,50 m.

Hombres: 1,63 m.

Estatura promedio en hombres y mujeres en 1984

Mujeres: 1,58 m .

. Hombres: 1,70 m.

Según estos datos, que se encuentran publicados en el informe del Banco de la República, en un periodo mayor a 70 años, en la sociedad colombiana se evidenció un aumento en el promedio de la estatura de las personas, siendo de 8 cm en mujeres y de 7 cm para los hombres.

¿Cuál es el promedio de estatura en Colombia?

Según un informe realizado por el portal web de ‘Datos mundial’, donde se categorizaron diferentes países del mundo con base en el promedio de estatura, Colombia se encontraría en una posición relativamente baja, teniendo como referencia que los hombres miden en promedio 1,71 m, y las mujeres, 1,58 m.

¿Cuál es el país con el mayor promedio de estatura?

Encabezando el listado, se encontró que el puesto número uno lo ocuparía Países Bajos, también conocido como Holanda, pues los hombres de este país, medirían en promedio 1,84 m, mientras que las mujeres, 1,70 m.

¿Cuál es el país con el menor promedio de estatura?

En este mismo listado, se estableció que el país de donde serían originarias las personas de menor estatura en el planeta, es Timor Oriental, pues los hombres miden en promedio 1,59 m, y las mujeres, 1,52 m.

