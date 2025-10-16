¿En qué parte debería acariciar un gato? Esto dice la ciencia: ¡La barriga y la cola no!

Los gatos son animales que han acompañado a los seres humanos desde hace más de 4.000 años, y aunque suena como mucho tiempo, esto no se ha reflejado de igual manera en términos evolutivos, pues a diferencia de los animales que han evolucionado de los lobos, como los perros, los felinos son descendientes de los gatos salvajes.

En este sentido, la mayor parte de su evolución sería pasar de ser animales salvajes a un animal doméstico y de compañía. Pues debido a diferentes estudios científicos, se cree que los cerebros de los gatos no han tenido un desarrollo muy significativo frente a sus antepasados, y que los gatos que conocemos hoy en día, piensan de igual forma a los gatos salvajes.

¿Los gatos son agresivos?

Además de esto, se tiene la creencia de que los gatos, a pesar de ser domésticos, son animales ariscos o agresivos. Sin embargo, los científicos aseguran que el verdadero problema, es que los seres humanos no saben como acercarse a ellos. Usualmente, se comete el error de tratar a los felinos de igual manera que a los perros, con la diferencia, que los gatos son solitarios y les gusta comunicarse con los demás de forma indirecta.

Según Lauren Finka, investigadora de la Nottingham Trent University, los felinos son animales que, antiguamente, tenían habilidades sociales muy complejas, mientras que los seres humanos, son mucho más sociables y buscan comunicarse con los demás de igual a igual. Por esto, es de gran importancia conocer, cuál es la mejor forma de acercarse a estos animales, y que al acariciarlos, se sientan cómodos con la interacción.

Como se debe acariciar un gato

De igual forma que los seres humanos, o que animales como los perros, los gatos también disfrutan el ser acariciados, pero para esto, se deben tener diferentes aspectos en consideración. Por ejemplo, si el gato es quien se acerca a una persona, posiblemente quiera ser acariciado, pero de lo contrario, el animal podría llegar a sentirse incómodo o amenazado con su presencia.

Según los diferentes estudios realizados, los gatos tendrían ciertos lugares favoritos para ser acariciados, como la base de sus orejas, bajo la barbilla o cerca de las mejillas, como también, tienen partes que no les agrada para nada que les toquen, como su barriga, el lomo o la base de la cola.

A pesar de esto, hay diferentes señales que se pueden evidenciar a medida que se acaricia un gato, pues si al consentirlos ronronean, tienen la cola erguida o reclama para que lo sigan consintiendo, significa que está siendo agradable para el animal.

Por otro lado, si el felino se nota erizado, contrae la espalda o mueve la cabeza en dirección contraria a la persona que lo acaricia, son señales de que se siente incómodo y no está disfrutando de las caricias. Por esto, es importante aprender a leer todas estas señales que envían los gatos, pues esto puede ahorrarle mordiscos, rasguños, y un mal rato para el animal, quien simplemente busca que se respeten sus límites.

