Conozca el operativo de seguridad para los eventos del fin de semana en Barranquilla

Barranquilla se prepara para un fin de semana en el que se esperan distintas celebraciones y actividades masivas. Con el objetivo de garantizar la seguridad de propios y visitantes, el Distrito anunció un robusto dispositivo que incluye a más de 1.500 hombres y mujeres de la Policía Metropolitana distribuidos por toda la ciudad.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Durante el Comité de Seguimiento Interinstitucional —que reunió a autoridades locales, departamentales, de Policía y organizadores de eventos— se definieron los planes de logística, movilidad y control necesarios para el buen desarrollo de todas las actividades, entre ellas Fantasiquilla, el Giro de Rigo y la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos.

Caravanas por la Vida recorrerán la ciudad

Como parte de las acciones preventivas, las autoridades reforzarán la presencia en las cinco localidades con las llamadas Caravanas por la Vida, que visitarán zonas priorizadas, espacios públicos y sectores de alta afluencia.La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial también desplegará controles en conjunto con la Policía para evitar infracciones y siniestros viales durante los días de mayor movimiento.

En paralelo, rige el Decreto 0668 de 2025, que prohíbe los recorridos masivos de vehículos —incluyendo motocicletas, cuatrimotos y motocarros— desde las 6:00 a.m. del viernes 31 de octubre hasta la misma hora del día siguiente. Solo estarán exentos los vehículos de emergencia, autoridades, servicios públicos esenciales y seguridad privada.

Disfrutar Halloween con responsabilidad

La Administración Distrital, a través de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, adelanta desde comienzos de octubre una campaña pedagógica en colegios, centros comerciales y zonas concurridas para promover un Halloween seguro. El jefe de esa dependencia, Yesid Turbay, hizo un llamado especial a los padres de familia:

“El llamado es a que cuiden a sus hijos, revisen los dulces y disfruten la fiesta con precaución. Halloween debe ser un día para divertirse y compartir con responsabilidad”.

Entre las recomendaciones destacan evitar recibir dulces de desconocidos, no consumir golosinas con envolturas alteradas y mantener a los niños siempre acompañados de un adulto. También se insiste en no manipular pólvora, recordando los riesgos de quemaduras, lesiones o pérdida de extremidades.

La campaña incluye un componente de denuncia anónima: quienes aporten información sobre la fabricación o venta de pólvora ilegal podrán recibir recompensas de hasta dos millones de pesos.

Eventos contarán con acompañamiento especial

Uno de los eventos más esperados del fin de semana es Fantasiquilla, que se realizará este viernes 31 de octubre en varios puntos de la ciudad, entre ellos el Malecón de Rebolo, el parque Los Andes, el sector de Riomar y el Gran Malecón.Cada uno contará con dispositivos de seguridad, control de acceso y acompañamiento de las autoridades.

El secretario de Gobierno, Angelo Cianci, aseguró que la articulación entre instituciones ha sido clave para garantizar el orden:

“Queremos que barranquilleros y visitantes disfruten de un fin de semana a otro nivel, en un ambiente de alegría y sana convivencia”.

Con todo listo, Barranquilla se alista para vivir uno de los fines de semana más movidos del año, apostando por la diversión segura, el respeto y el buen comportamiento ciudadano.