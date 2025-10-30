Universidad Simón Bolívar celebra la XVI edición del Premio al Mérito Empresarial

La Universidad Simón Bolívar realizará el próximo 5 de noviembre la décimo sexta edición del Premio al Mérito Empresarial, un evento que cada año reconoce la excelencia, el liderazgo y el compromiso social del sector productivo colombiano. La ceremonia tendrá lugar en el teatro José Consuegra Higgins de Barranquilla, consolidándose como uno de los escenarios más importantes para destacar el talento y la innovación empresarial del país.

Según explicó Tatiana Bolívar, directora nacional del Premio, más de 500 empresas participaron este año en las diferentes categorías del certamen, reflejando el creciente interés del ecosistema empresarial por resaltar las buenas prácticas, la sostenibilidad y el impacto social de sus proyectos.

Nuevas categorías para el talento joven

Entre las principales novedades de esta edición, Bolívar destacó la inclusión de las categorías “Jóvenes Emprendedores” y “Gestión Cultural y Creativa”, con las que el Premio busca reconocer el papel de las nuevas generaciones y de los sectores culturales en el desarrollo económico del país.

“Desde el año pasado venimos pensando en los futuros empresarios, en esos jóvenes que se están formando desde la academia. Por eso creamos las categorías Joven Empresario y Empresas Startups, para reconocer proyectos que nacen en las aulas y están transformando el país. Además, este año lanzamos una nueva categoría dedicada a la Gestión Cultural y Creativa, con la que queremos destacar a las empresas que aportan a la preservación del patrimonio histórico y cultural de Colombia”, señaló la directora.

Transmisión en vivo

La directora invitó a la ciudadanía a conectarse el martes 5 de noviembre a las 7:30 p.m. al canal de YouTube “Mérito Empresarial”, donde se transmitirá la gala oficial del evento. Durante la ceremonia se entregarán los reconocimientos a las categorías más esperadas: Empresario del Año, Empresario Benemérito y Egresado Destacado.