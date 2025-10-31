¿Bajó otra vez? Precio oficial del dólar en Colombia para HOY 31 de octubre según Banrep

¡Al alza! Precio del dólar HOY 5 de mayo en Colombia: Así abre la semana en casas de cambio (Getty Images)

Las Organizaciones Terroristas Extranjeras, son diferentes organizaciones, las cuales conforman una lista, qué es designado por el Secretario de Estado, y según el gobierno, es de vital importancia para la lucha contra el terrorismo. Esto tiene como objetivo reducir el apoyo para estos hechos y presionar a los involucrados para que abandonen dichas actividades.

Esta lista, se encuentra formada por organizaciones que se ubican fuera de Estados Unidos, principalmente, por grupos extremistas islamistas, mientras que el resto, se trata de grupos nacionalistas/separatistas, grupos militares marxistas, cárteles de la droga y bandas trasnacionales.

Pues bien, teniendo claro que se trata esta lista, recientemente, un legislador republicano, le solicitó al Departamento de Estado incluir a diferentes grupos armados y organizaciones criminales colombianas en el grupo de Organizaciones Terroristas Extranjeras, esto, debido a su papel dentro del narcotráfico y el terrorismo en diferentes países.

¿Cuáles grupos buscan incluir?

Se trata de la figura política estadounidense, con raíces colombianas, Bernie Moreno, quien solicito al secretario de Estado, Marco Rubio, que en dicha lista fueran incluidos grupos armados como el Clan del Golfo, Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada 'Los Pachenca’ y disidencias de Calarcá.

Dentro de su solicitud, Moreno argumentó que estos grupos tienen un historial de asesinatos, ataques violentos, masacres, narcotráfico, entre otros, que dejan en clara evidencia, que su actuar, se encuentra bajo el marco de la definición de terrorismo. Pues además, comentó que estos grupos, contribuyen a la muerte de estadounidenses a través del tráfico de drogas hacia su país.

Sin embargo, estos grupos no serían los primeros grupos de Colombia en hacer parte de esta lista, pues actualmente, dentro de los 81 grupos que la componen, se encuentra el ELN, Las FARC, la Segunda Marquetalia y las Autodefensas.

Precio del dólar HOY, 31 de octubre en Colombia

El precio del dólar en Colombia, cerró el mes de octubre con una nueva disminución, y, de hecho, también presentó un valor menor al que abrió el mes. En cuanto al día de hoy, la disminución fue de un valor de $15 pesos colombianos.

Recuerde, que el día 1 de octubre, el dólar se encontraba en un valor de $3.918 pesos, mientras que para el día de hoy, según la información presentada en la página web del Banco de la República, se estableció en $3.870 pesos colombianos.

Según, el precio del dólar en el mes de octubre, presentó un balance negativo, pues luego de los 31 días del mes, disminuyó en $48 pesos colombianos.

Precio del dólar en ciudades de Colombia

Para cerrar el mes de octubre, estos son los precios ponderados que establecieron en diferentes casas de cambio y entidades bancarias para las transacciones que se realicen en la divisa norteamericana.

Bogotá D.C. — Compra: $3,805 | Venta: $3,917

— Compra: | Venta: Medellín — Compra: $3,753 | Venta: $3,903

— Compra: | Venta: Cali — Compra: $3,827 | Venta: $3,952

— Compra: | Venta: Cartagena — Compra: $3,700 | Venta: $3,950

— Compra: | Venta: Cúcuta — Compra: $3,820 | Venta: $3,860

— Compra: | Venta: Pereira — Compra: $3,820 | Venta: $3,900

