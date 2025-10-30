Donald Trump ordena al Pentágono reiniciar pruebas con armas nucleares

El presidente de EE.UU., Donald Trump, le ordenó al Departamento de Guerra reiniciar las pruebas con el armamento nuclear que posee el país.

“Debido a los programas de pruebas de otros países, he instruido al Departamento de Guerra para que inicie las pruebas de nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Este proceso comenzará de inmediato”, anunció Trump a través de su red social Truth.

Según el mandatario, Estados Unidos cuenta con el arsenal nuclear más grande del mundo.

“Estados Unidos posee más armas nucleares que cualquier otro país. Esto se logró, incluyendo una completa modernización y renovación del arsenal existente, durante mi primer mandato. Debido a su tremendo poder destructivo, ¡me resultó muy difícil hacerlo, pero no tenía otra opción!“, aseguró.

Trump explica que Rusia y China han avanzado, en los últimos años, en este ámbito y ante esto da ordenes para reiniciar las pruebas en igualdad de condiciones con estos países.