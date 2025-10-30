Bernie Moreno pide designar como grupos terroristas a Clan del Golfo, los Pachenca y disidencias de Calarcá

El senador republicano de origen colombiano, Bernie Moreno, solicitó al secretario de Estado, Marco Rubio, designar a tres organizaciones criminales colombianas como grupos terroristas extranjeros (FTO por sus siglas en inglés):

Disidencias de alias Calarcá.

Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas como Clan del Golfo, lideradas por Jobanis Villadiego alias ‘Chiquito Malo’.

Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada o ‘los Pachenca’, encabezadas por Hernán Giraldo, alias El Patrón.

El legislador aseguró que estos grupos “participan activamente en actividades terroristas” y mantienen la capacidad e intención de realizarlas, representando una amenaza directa a la seguridad de Estados Unidos.

También, advierte sobre los crecientes vínculos de estos grupos con cárteles mexicanos y redes criminales transnacionales, lo que, según el congresista, refuerza la necesidad de su designación como grupos terroristas.

