Bernie Moreno pide designar como grupos terroristas a Clan del Golfo, los Pachenca y disidencias de Calarcá
El legislador republicano solicitó al Departamento de Estado incluir a tres organizaciones criminales colombianas en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), por su papel en el narcotráfico y la violencia transnacional.
El senador republicano de origen colombiano, Bernie Moreno, solicitó al secretario de Estado, Marco Rubio, designar a tres organizaciones criminales colombianas como grupos terroristas extranjeros (FTO por sus siglas en inglés):
- Disidencias de alias Calarcá.
- Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas como Clan del Golfo, lideradas por Jobanis Villadiego alias ‘Chiquito Malo’.
- Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada o ‘los Pachenca’, encabezadas por Hernán Giraldo, alias El Patrón.
El legislador aseguró que estos grupos “participan activamente en actividades terroristas” y mantienen la capacidad e intención de realizarlas, representando una amenaza directa a la seguridad de Estados Unidos.
Le puede interesar: No hay evidencias para que entrara en lista Clinton, iremos a los tribunales: abogado de Petro en EEUU
También, advierte sobre los crecientes vínculos de estos grupos con cárteles mexicanos y redes criminales transnacionales, lo que, según el congresista, refuerza la necesidad de su designación como grupos terroristas.