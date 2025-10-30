Internacional

Bernie Moreno pide designar como grupos terroristas a Clan del Golfo, los Pachenca y disidencias de Calarcá

El legislador republicano solicitó al Departamento de Estado incluir a tres organizaciones criminales colombianas en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), por su papel en el narcotráfico y la violencia transnacional.

Bernie Moreno | Foto: GettyImages

Bernie Moreno | Foto: GettyImages

El senador republicano de origen colombiano, Bernie Moreno, solicitó al secretario de Estado, Marco Rubio, designar a tres organizaciones criminales colombianas como grupos terroristas extranjeros (FTO por sus siglas en inglés):

  • Disidencias de alias Calarcá.
  • Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas como Clan del Golfo, lideradas por Jobanis Villadiego alias ‘Chiquito Malo’.
  • Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada o ‘los Pachenca’, encabezadas por Hernán Giraldo, alias El Patrón.

El legislador aseguró que estos grupos “participan activamente en actividades terroristas” y mantienen la capacidad e intención de realizarlas, representando una amenaza directa a la seguridad de Estados Unidos.

Le puede interesar: No hay evidencias para que entrara en lista Clinton, iremos a los tribunales: abogado de Petro en EEUU

También, advierte sobre los crecientes vínculos de estos grupos con cárteles mexicanos y redes criminales transnacionales, lo que, según el congresista, refuerza la necesidad de su designación como grupos terroristas.

Senador Bernie Moreno pide designar como grupos terroristas al Clan del Golfo, los Pachenca y disidencias de Calarcá

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad