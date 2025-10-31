Ante el Tribunal de Cundinamarca demandan decreto que restringe movilidad de motociclistas en Bogotá

Agentes de la Policía de Tránsito y Transporte revisando documentos de un motociclista (Foto vía COLPRENSA)

Al Tribunal Administrativo de Cundinamarca llegó la primera demanda contra el Decreto 528 de 2025, emitido por la Alcaldía de Bogotá, que restringe la movilidad de los motociclistas.

El constitucionalista Germán Calderón España interpuso la acción legal argumentando que la medida carece de motivación y vulnera derechos fundamentales.

El demandante alega que el decreto “no ofrece la justificación estadística y real para restringir a los motociclistas”. Además, señaló una omisión en el proceso consultivo, indicando que “no se consultó a los motociclistas antes de implementar las restricciones”.

“Se interpuso la demanda por falta de motivación del decreto, porque no establece cuáles son las incidencias en términos matemáticos y estadísticos de la movilidad de los moteros y sus parrilleros frente al resquebrajamiento del orden público en Bogotá. También viola los derechos fundamentales de la libre circulación y de la libre movilidad de los moteros y sus parrilleros”.

La demanda también solicita una medida cautelar para suspender la aplicación del decreto.

Las restricciones

El Decreto 528 establece que desde las 00:00 del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre, los motociclistas no podrán circular con parrillero, sea hombre o mujer.

También establece restricción total para todas las motocicletas entre 8:00 p.m. y 5:00 a.m. en vías principales como:

Autopista Norte y Sur

NQS

Avenida Boyacá

Avenida Ciudad de Cali

Avenida Primero de Mayo

Avenida Las Américas

Avenida Suba

Calle 26 (El Dorado)

Calle 80

Carrera Séptima

Carrera 68

Avenida Centenario (Calle 13)

Avenida Guayacanes

Avenida Esperanza

Avenida Villavicencio

Avenida Circunvalar

Calle 53, calle 63 y carrera 60

