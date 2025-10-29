Esta es la nueva obra que reemplazará el antiguo parque acuático “Cici Aquapark” en Bogotá

El predio donde funcionó durante años el parque acuático Cici Aquapark, en la avenida 68 de Bogotá, está siendo objeto de una completa transformación.

Según informó el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), allí se construirá el nuevo complejo denominado “Nuevo Parque Salitre Mágico”, mediante una Asociación Público-Privada (APP) y sin desembolso de recursos públicos.

Un nuevo concepto de entretenimiento

Este proyecto abandona la idea de piscinas y toboganes que caracterizaban al antiguo parque acuático. En su lugar, se impulsará un Centro de Entretenimiento Familiar (CEF) con locales comerciales, cicloparqueaderos, zonas verdes y deportivas, y una amplia plazoleta multipropósito. La reutilización parcial de la estructura original también está contemplada.

La inversión total prevista asciende a $967.973 millones de pesos, monto que cubrirá estudios, diseños, licencias, obras y mantenimiento de la infraestructura.

La primera fase del proyecto debe ser entregada el 31 de octubre de 2025, tras lo cual comenzará un periodo de verificación y recibo por parte del IDRD.

Ubicación estratégica y revitalización urbana

El terreno, ubicado junto al parque Salitre Mágico, tendrá una vocación que se complementará con el entorno, potenciando así la movilidad y recreación del corredor de la avenida 68. Parte de las obras previstas incluyen vías de servicio, locales comerciales, juegos infantiles y canchas de fútbol 5.

Un cierre de ciclo para un ícono del ocio

El Cici Aquapark cerró en 2016 luego de años de actividad y cierto abandono de sus instalaciones. A casi una década de su cierre, este nuevo proyecto representa una renovación completa del espacio.

El Distrito explicó que no habrá piscinas ni áreas acuáticas en el nuevo complejo, decisión basada en modelos de operación más sostenibles.

Además, la APP operará por 25 años de concesión, lo que implica una apuesta de largo plazo por la recreación en Bogotá.

