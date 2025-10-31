Agentes de la Dijin capturan a Emilio Tapia, en Barranquilla

Según se conoció el polémico contratista Emilio Tapia fue detenido por miembros de la Dijin de la Policía, en un centro asistencial, del norte de Barranquilla.

Esto debido a que un juez de ejecución de penas de Bogotá, el pasado 10 de octubre, había revocado la libertad condicional que le había sido concedida por una jueza en Barranquilla, en abril de este año.

El juez argumentó que Tapia no ha demostrado resocialización, y era “proclive a delinquir”, por lo que hoy fue detenido por las autoridades.

Cabe señalar que, en el caso de Centros Poblados, Tapia fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión por irregularidades, incluyendo la presentación de garantías bancarias falsas para, al parecer, apropiarse de un anticipo de $70 mil millones de pesos destinado a llevar internet a escuelas rurales.

Y para el caso de Emcali aceptó cargos mediante un preacuerdo por la falsificación de documentos para adjudicarse contratos millonarios en obras de plantas de tratamiento de agua.

Noticia en desarollo...