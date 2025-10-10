Juez ordena captura inmediata de Emilio Tapia por escándalo de ‘Centros Poblados’

El Juzgado 15 Penal de Conocimiento de Bogotá ordenó la captura inmediata y revocó la libertad condicional otorgada el pasado 11 de abril a Emilio Tapia Aldana, condenado por los delitos de cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

Tapia, a través de un preacuerdo con la Fiscalía, fue sentenciado a seis años y cuatro meses de cárcel por el mayor escándalo de corrupción del gobierno de Iván Duque, ‘Centros Poblados’ en el que se perdieron 70 mil millones de pesos y que buscaba llevar internet a las zonas más alejadas y rurales de Colombia.

La revocación, que deriva de la apelación que interpuso la Procuraduría, se basa en la gravedad de sus crímenes y en el hecho de que cometió nuevos delitos mientras cumplía su condena, lo que demuestra una “proclividad a delinquir” y el fracaso del proceso de resocialización.

“Aún no es suficiente para disponer su liberación de manera condicionada. Quiere ello decir que el aludido debe ser recluido intramuralmente en el centro carcelario que disponga el INPEC, para lo cual se dispondrá la respectiva orden de captura, a través del Centro de Servicios Judiciales de Barraquilla y/o quien corresponda, con la advertencia de que el sentenciado, una vez aprehendido, debe ser puesto a disposición del juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, que tiene a su cargo la ejecución de la sanción", se lee en el fallo.

