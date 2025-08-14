Colombia y China firman acuerdo en el marco de la consolidación de ‘La Ruta de la Seda’

Bogotá

La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia junto con la Administración Estatal para la Regulación del Mercado de la República Popular de China firmaron un memorando de entendimiento, un documento en el que ambos países establecen sus intenciones de cooperación en escenarios de competencia, asuntos jurisdiccionales, propiedad industrial, metrología legal y la protección al consumidor, sin embargo, este no tiene las características de un contrato.

¿Qué establece este nuevo documento?

Este acuerdo se realiza para fortalecer la cooperación, la regulación, supervisión y promoción de la calidad de los productos que llegan a ambos mercados, como parte de la consolidación de la ‘Ruta de la Seda’.

“La conjunción de estas capacidades y necesidades nos permitirá avanzar hacia un comercio más seguro, innovador y sostenible, y facilitará la integración de nuestras economías en cadenas de valor globales, fortaleciendo al mismo tiempo la confianza entre nuestras instituciones”, dijo la superintendente de Industria y Comercio Cielo Rusinque.

La funcionaria durante este encuentro, recordó que el pasado 14 de mayo, Colombia formalizó su adhesión a la ‘Ruta de la Seda’ iniciativa liderada por el país asiático, en un viaje en el cual, ella estuvo presente como Ministra de Comercio encargada.

Ingreso de Colombia en ‘La Ruta de la Seda’

En entrevista con Caracol Radio, el profesor Hugo Guerrero, titular de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Militar, aclaró que esta estrategia global va mucho más allá de un símbolo diplomático.

“La conocida ruta de la seda se trata de un ambicioso proyecto económico y geopolítico diseñado por el presidente chino Xi Jinping en 2013, cuyo objetivo es consolidar a China como una potencia global a través de redes de comercio, infraestructura y cooperación con más de 150 países alrededor del mundo” explicó el académico.

Esta iniciativa toma su nombre de la histórica Ruta de la Seda, que durante siglos permitió el intercambio comercial y cultural entre China, Europa y el Medio Oriente.

El ingreso de Colombia a esta estrategia representa también un cambio en la política exterior del país: una apertura a nuevas alianzas en un mundo multipolar. “Hoy el mundo no es como hace 30 años. Estados Unidos ha perdido influencia en muchas regiones, mientras otras potencias como China, India o Brasil ganan espacio. Y eso para países como Colombia es una oportunidad para diversificar sus alianzas” añadió Guerrero.