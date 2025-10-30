Donald Trump anunció un acuerdo comercial con China tras su reunión con el presidente Xi Jinping

Washington y Pekín están “de acuerdo en muchas cosas”, dijo Trump tras la reunión que duró cerca de dos horas y en la que ambos líderes salieron por la puerta principal y conversaron brevemente.

El presidente estadounidense, Donald Trump, regresó a Washington tras una reunión cara a cara con el líder chino, Xi Jinping, concluyendo así un viaje a Asia que brindó a los líderes de las dos mayores economías del mundo la oportunidad de estabilizar sus relaciones tras meses de agitación por cuestiones comerciales.

Poco después, los dos mandatarios abandonaron el lugar de la reunión y Trump volvió a subir a bordo del Air Force One para regresar a Estados Unidos.

Mientras los periodistas esperaban conocer el resultado y las conclusiones de la reunión, Trump no tardó en anunciar que EE.UU. puede firmar un acuerdo comercial con China “muy pronto”.

Un encuentro marcado por los aranceles y el fentanilo

A bordo del Air Force One, Trump aseguró a los periodistas que había sido “una gran reunión” con Xi, al que describió como “un gran líder”. Sobre el fentanilo, el mandatario estadounidense afirmó que EE.UU. “reducirá inmediatamente los aranceles sobre todos los bienes chinos que se aplicaron previamente en respuesta al flujo de ingredientes químicos para el fentanilo hacia Estados Unidos”.

Por otra parte, dijo que China comenzará a comprar soja a granel, como se había anunciado previamente. De camino a Corea del Sur, Trump había dicho a los periodistas que podría reducir los aranceles que impuso a China a principios de año relacionados con su papel en la fabricación de fentanilo. “Creo que nos van a ayudar con la situación del fentanilo”, aseguró.

Washington confía en un acuerdo “muy pronto” con Pekín

“Todas las tierras raras están resueltas. Esta fue una situación mundial y no solo una situación de Estados Unidos”, dijo Trump a los periodistas. “Ya no hay bloqueo por parte de China”, añadió el mandatario estadounidense.

El uso agresivo de los aranceles por parte de Trump desde que regresó a la Casa Blanca para un segundo mandato, combinado con los límites de represalia de China a las exportaciones de elementos de tierras raras, dio a la reunión una nueva urgencia.

Se reconoció mutuamente que ninguna de las partes quiere arriesgarse a hacer estallar la economía mundial de forma que pueda poner en peligro la suerte de su propio país.

Antes, el líder chino habló durante más tiempo que Trump en su discurso de apertura, diciendo: “Me alegro mucho de volver a verle porque han pasado muchos años”.

“No siempre estamos de acuerdo”, dijo Xi a través de un traductor, y añadió que “es normal que las dos principales economías del mundo tengan fricciones de vez en cuando”. Sin embargo, aseguró, China y EE.UU. “son plenamente capaces de ayudarse mutuamente a tener éxito y prosperar juntos”.

Viejos rivales, nuevos intereses

Poco después de su apretón de manos, Trump y Xi se trasladaron a una sala para mantener sus conversaciones. “Es un honor estar con un amigo mío”, dijo Trump sobre Xi. Añadió que ambos mantendrán algunas discusiones, pero “creo que ya hemos acordado muchas cosas”.