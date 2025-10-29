EE.UU. ataca otra embarcación en el Pacífico, ya van más de 60 muertos durante el despliegue militar

Estados Unidos ataca otra embarcación en el Pacífico dejando cuatro hombres muertos. Foto: Departamento de Guerra de EE.UU.

EE.UU. atacó hoy otra embarcación en el Pacífico Oriental dejando cuatro hombres muertos.

“Hoy temprano, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra otro buque de narcotráfico operado por una Organización Terrorista Designada (OTD) en el Pacífico Oriental”, explicó Pete Hegseth, secretario de Guerra de la administracón de Donald Trump.

El Pentágono confirmó que este ataque deja “cuatro narcoterroristas varones” muertos, quienes se encontraban a bordo de la embarcación durante el ataque, “que se llevó a cabo en aguas internacionales”.

También, informaron que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido.

Según el Alto Funcionario, “este buque, al igual que los demás, era conocido por nuestros servicios de inteligencia por su participación en el contrabando de estupefacientes, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba estupefacientes”.

Además, el gobierno Trump reiteró que seguirá atacando estas embarcaciones “persiguiéndolos y eliminándolos dondequiera que operen”.

En línea con la política de Donald Trump y sus última declaraciones, Hegseth expresó: “el hemisferio occidental ya no es un refugio seguro para los narcoterroristas que introducen drogas en nuestras costas para envenenar a los estadounidenses”.

Hasta el momento, Estados Unidos ha bombardeado al menos 15 embarcaciones en su despliegue en el Caribe y el Pacífico, dejando más de 60 personas muertas, en acciones que los expertos califican como “ejecuciones extrajudiciales”.