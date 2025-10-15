Sogamoso se convierte en el epicentro del primer batallón de drones del Ejército Nacional

El General Olveiro Pérez, Inspector General del Ejército Nacional, anunció con orgullo la creación del primer batallón de drones en Colombia, con sede en Sogamoso. «...Es un batallón que no existía y que hoy nace gracias a la unión entre el Ejército, las alcaldías y la Gobernación de Boyacá. Iniciaremos con 10 hombres y llegaremos a 500...», explicó.

Pérez destacó que esta nueva unidad fortalecerá la defensa nacional frente a los desafíos tecnológicos actuales. «...Estamos en una guerra paratricida, la guerra de los drones. Este batallón será la salvaguarda de la población civil, no solo en Boyacá, sino en todo el territorio nacional...», afirmó.

La Secretaria de Gobierno de Boyacá, Alejandra Pico, resaltó el liderazgo del gobernador Carlos Amaya en la articulación del proyecto. «...Desde hace más de dos meses se viene trabajando con la cúpula militar para hacer realidad este sueño. Boyacá será el epicentro de la seguridad tecnológica del país y de Latinoamérica...», dijo. Pico añadió que esta alianza refuerza el compromiso del departamento con la seguridad y la innovación: «...La cesión del aeropuerto demuestra que Boyacá no solo es seguro, sino visionario en su desarrollo estratégico...».

Por su parte, la alcaldesa de Firavitoba, Luis Amanda Rodríguez, celebró la reactivación del aeropuerto Carlos Alberto Lleras. «...Tener nuevamente este espacio operativo es muy positivo. Este proyecto no solo representa seguridad, sino desarrollo económico y empleo para la región...», aseguró. Según Rodríguez, el impacto se reflejará también en la educación: «...El SENA y las universidades podrán vincularse para capacitar a nuestros jóvenes en manejo de aeronaves no tripuladas...».

El alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón, destacó la importancia de darle un nuevo uso estratégico al aeropuerto. «...Es una infraestructura que no podíamos dejar caer. Con el Ejército, logramos que vuelva a tener vida, ahora con tecnología de punta y un propósito nacional...», señaló. Barón enfatizó que la presencia del batallón traerá beneficios inmediatos: «...Tendremos 500 hombres en la ciudad, vigilancia aérea permanente y generación de empleo y comercio local...».

El General Pérez confirmó que el batallón estará plenamente operativo en menos de cuatro meses. «...Ya tenemos personal y laboratorios implementados. Queremos traer el conocimiento de las universidades y científicos del país para hacer de Boyacá el corazón tecnológico del Ejército...», expresó.

El alcalde Barón también adelantó que Sogamoso será sede de la Feria Nacional de Aeronaves No Tripuladas, aprobada por el propio Ejército. «...Queremos que la ciudad se convierta en el escenario anual de este evento, lo que consolidará su papel como centro de innovación en defensa y seguridad...», dijo.

Finalmente, el General Pérez reafirmó el compromiso de la institución: «...Llegamos para quedarnos en el corazón de los boyacenses. Con esta unión entre el Ejército, el gobierno departamental y los municipios, construiremos un futuro más seguro, más tecnológico y más colombiano...».