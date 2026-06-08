Persiste la amenaza de grupos armados ilegales en el Cauca por la instalación de explosivos

En la vereda El Sinaí, municipio de Inzá, las tropas inutilizaron dos cilindros bomba abandonados, al parecer, por la estructura Dagoberto Ramos. Crédito: Ejército Nacional.

Cauca

La Tercera División del Ejército informó que en el Cauca persiste la amenaza de las disidencias de las Farc contra la población y la Fuerza Pública al instalar más de 40 explosivos de alta potencia durante la última semana en diferentes puntos de la región.

Solo en el Cañón del Micay las tropas contrarrestaron intenciones terroristas evitando afectaciones para más de 5 mil personas.

Las operaciones ofensivas, desarrolladas en la vereda El Sinaí, municipio de Inzá, permitieron inutilizar dos cilindros bomba abandonados, al parecer, por la estructura Dagoberto Ramos.

En López de Micay, costa pacífica, el Batallón de Infantería Número 56 destruyó tres cilindros de 60 libras acondicionados con explosivos, que pertenecerían a la columna Kevin Martínez de la estructura Jaime Martínez.

Además, en el sector de la Ceiba, en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, el grupo EXDE ubicó y destruyó tres minas antipersonales y una granada de 40 milímetros, encontrada sin detonar, instaladas por la compañía Fardey Díaz de la estructura Carlos Patiño.

Al respecto, el comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido Número Cuatro, coronel Jesús Garzón explicó que, “se trata de elementos que generan terror en la población y que de manera indiscriminada pueden afectar no solo a las tropas si no también a los civiles”.

También dijo Garzón que con las capacidades en explosivos estructuras como la Carlos Patiño generan terror y miedo en la población para poder instrumentalizarla y lograr que ceda a sus pretensiones.

“Sin embargo el desminado operacional permite el desarrollo de actividades militares y salvar vidas”, recalcó el oficial.

Entre tanto, las capacidades de las Fuerzas Militares se encuentran desplegadas en zonas estrategias del Cauca para dar con el paradero de los responsables de la instalación de los explosivos.