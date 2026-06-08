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08 jun 2026 Actualizado 17:28

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Frustran acción terrorista en el Cauca con la desactivación de cilindros bomba

De acuerdo con el Ejército Nacional los elementos detonantes mantenían en grave riesgo a comunidades indígenas.

Los hechos se registraron en la vereda Los Alpes. Crédito: Ejército Nacional.

Los hechos se registraron en la vereda Los Alpes. Crédito: Ejército Nacional.

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Silvia - Cauca

El Ejército frustró un atentado terrorista que las disidencias de ‘Mordisco’ pretendían perpetrar con cilindros bomba contra la Fuerza Pública y la población civil en el municipio de Silvia, Cauca.

Hasta la vereda Los Alpes de esta localidad llegaron las tropas de la Brigada 29 para destruir cuatro cilindros acondicionados con explosivos de alto poder que, al parecer, había sembrado la estructura Dagoberto Ramos.

De acuerdo con las autoridades “la activación de estos dispositivos estaba planeada al paso de las unidades encargadas de la seguridad del sector, colocando en riesgo a las comunidades indígenas locales”.

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El comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 4, coronel Jesús Garzón ya había mencionado que el Ejército Nacional continúa con el esfuerzo operacional para proteger a la población y afectar a las estructuras criminales.

En la zona continúan las maniobras ofensivas para contrarrestar el accionar delictivo de este grupo ilegal y salvaguardar a la población.

Richar Vidal

Richar Vidal

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Cauca. Desde 2014 ha desarrollado experiencia...

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