Un bus de Metrolínea se quedó inmóvil en el primer día de operación. ¿Qué pasó?

Bucaramanga

Luego de un día de operación, uno de los buses de Metrolínea quedó inmóvil. El hecho fue captado por algunos conductores, que coincidencialmente transitaban por el norte de Bucaramanga. A través de su cuenta de x, concejales de la ciudad como Diego Lozada reprocharon el hecho, tras la histórica inversión, que citan se varó.

Algunos dicen haber recuperado la seguridad y la movilidad de la ciudad… Pero hoy se les varo la solución histórica, con una inversión multimillonaria de $8.300 millones.



— Diego Lozada - Concejal Bucaramanga (@DiegoALozada) October 29, 2025

El trino de Lozada, obtuvo respuesta por parte de Emiro Castro, gerente de Metrolínea, quien aseguró que este fue “un incidente aislado con un vehículo que no hacía parte de la operación regular, el cual fue atendido oportunamente sin afectar el servicio”.

En diálogo con Caracol Radio, Emiro Castro, reveló que el padrón se habría quedado sin combustible, ante un error de cálculo por parte del conductor.

“Tuvimos un reporte de un vehículo que en el Patio Taller del Norte se quedó sin gas natural vehicular. Estaban haciendo pruebas de conductores, este vehículo no estaba en operación, era un vehículo que estaba sirviendo como vehículo de prueba para los conductores en el Patio Taller y allá el operario no tuvo la precaución de parar la operación de prueba antes de que el vehículo se quedara sin combustible”, resaltó.

Por el incidente, el bus tuvo que ser remolcado desde el patio taller del norte hasta la estación de gas natural vehicular de Vanti, ubicada en el sector conocido como “La Virgen”.

Inicia la operación de los buses alquilados, serán dos rutas

El Sistema Integrado de Transporte masivo avanza con la implementación de la primera fase del plan de transición. Los buses arrancaron su operación con la primera ruta que cubre el trayecto Portal Norte-Provenza, mientras que hoy, se pone en marcha la operación de la segunda ruta, UIS-Provenza.

En su primer día de operación, los buses transportaron entre 600 y 700 pasajeros, con frecuencias de 10 minutos. El contrato de arrendamiento de los buses va hasta el 31 de diciembre del presente año. El pasaje conserva su valor de $2.700 pesos, los usuarios deben ingresar a los padrones con la tarjeta tradicional verde, que se actualiza en el portal UIS o la estación de Provenza.