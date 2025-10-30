HOY paro de maestros en Santander: razones y recorridos de las marchas

Bucaramanga

El colectivo docente del departamento representado por el Sindicato de Educadores de Santander (SES), participará en la jornada de paro convocada por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) para este jueves 30 de octubre.

Por estas manifestaciones se suspenderán las actividades académicas en las instituciones públicas que pertenecen al área metropolitana de Bucaramanga y también, en varios municipios del departamento.

Los docentes reclaman al Gobierno Nacional y al Congreso de la República que se tramite y apruebe la ley orgánica del sistema general de participaciones (SGP), una norma que, según ellos, garantizaría mayores recursos para los municipios en ámbitos como salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Señalan que desde 2001 se han dejado de transferir cerca de 700 billones de pesos para esos fines.

“Vamos en defensa de una ley orgánica de competencias que garantice la distribución de los recursos del SGP en la reforma estructural del Sistema General de Participaciones. También vamos a avanzar y a defender que haya y exista un sistema de seguridad y salud en el trabajo de manera integral y conforme debe aplicarse en el marco de la ley y de la legislación que corresponde. De igual manera la aplicación del manual tarifario a las IPS para que correspondan a la racionalización y la lógica de una efectividad del servicio médico asistencial a los maestros en su primer nivel y en los niveles siguientes”, comentó Heriberto Delgado, presidente del Sindicato de Educadores de Santander.

Puntos de concentración paro de maestros en Santander

Habrá movilizaciones al menos seis municipios del departamento: El Socorro, San Gil, Málaga, Barrancabermeja, Barbosa y Bucaramanga.

Bucaramanga: el encuentro será desde las 9 a.m. en el Parque Santander, desde donde iniciará una marcha hacia las oficinas de la Fiduprevisora , ubicadas sobre la calle 51 #30-49, en el barrio Sotomayor , lo que representará algunas afectaciones en materia de movilidad vehicular la calle 36, la carrera 27 en sentido norte-sur.

Barrancabermeja: la concentración se dará en el Parque Camilo Torres Restrepo desde las 7 a.m.

la concentración se dará en el Parque Camilo Torres Restrepo desde las 7 a.m. San Gil: los maestros se reunirán en el Colegio San José de Guanentá y marcharán hasta el Parque Principal de San Gil.

los maestros se reunirán en el Colegio San José de Guanentá y marcharán hasta el Parque Principal de San Gil. Barbosa: la movilización partirá desde una estación de servicio ubicada en el aeropuerto, pasará por la diagonal 18, tomará la carrera 9 y concluirá en el parque principal de Barbosa.

la movilización partirá desde una estación de servicio ubicada en el aeropuerto, pasará por la diagonal 18, tomará la carrera 9 y concluirá en el parque principal de Barbosa. Socorro: la cita será desde las 7:30 a.m. en el Parque La Chiquinquirá.

la cita será desde las 7:30 a.m. en el Parque La Chiquinquirá. Málaga: también participarán en la convocatoria impulsada por SES.

“Vamos a desarrollar toma de Bucaramanga junto con los maestros del área metropolitana y los municipios circunvecinos del área metropolitana y tomas de cada cabecera municipal de provincia. Los procesos organizativos los liderarán los compañeros delegados en armonía con los compañeros directivos del Comité Ejecutivo que tienen la responsabilidad de hacerlo”, agregó el presidente del Sindicato de Educadores de la región santandereana.

#NoticiaImportante #SinClases Los maestros oficiales efectuarán hoy el que podría ser el último paro de este año en todo el país. El Sindicato de Educadores de Santander, SES habla de 7 puntos que generan la protesta. Habrá una concentración de maestros en el parque Santander pic.twitter.com/EL1lKBAo7F — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) October 30, 2025



