Sin luz 14 mil familias del sur de Santander; el invierno genera graves afectaciones

La Empresa Electrificadora de Santander, Essa reportó un corte en el servicio de energía en un amplio sector de la provincia veleña.

Essa informó que “desde la 1:00 a.m. de este jueves se presenta una afectación en el servicio de energía eléctrica en las subestaciones Cimitarra, Landázuri y Puerto Araujo”.

Wilton Flórez, jefe de Gestión Operativa de la Electrificadora indicó que el hecho afecta a unas 14 mil familias.

¿Qué pasó?

“La empresa desplegó personal técnico para identificar la falla y realizar las reparaciones correspondientes; sin embargo, las condiciones del terreno en la vereda La Hélida, sector de la escuela, impiden ejecutar los trabajos de manera segura”, reporta la compañía.

“Personal técnico de ESSA se encuentra evaluando alternativas que permitan iniciar las labores de restablecimiento del servicio, priorizando la seguridad de los trabajadores en campo”, aseguró Essa.

Hay una recomendación: se invita a los habitantes de las zonas mencionadas a tomar las precauciones necesarias para proteger sus equipos eléctricos.