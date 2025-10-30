Ecopetrol y Cenit activaron plan para atender derrame de crudo en Barrancabermeja
El hecho ocurrió por cuenta de la instalación de válvulas ilegales en dos poliductos.
Bucaramanga
Cenit, filial del Grupo Ecopetrol puso en marcha un “Plan de Emergencia y Contingencia, PEC en los poliductos Galán – Chimitá y Galán - Sebastopol, debido a la instalación de dos válvulas ilícitas lo cual generó un derrame de crudo.
La emergencia ocurre en la vereda Zarzal y en la vereda Cuatro Bocas en zona rural del municipio de Barrancabermeja.
Lea también: Extreman seguridad para evitar desmanes en Halloween en el área metropolitana de Bucaramanga
Cenit determinó varias acciones entre ellas “la disposición de barreras de contención mecánicas y oleofílicas y la implementación de 5 puntos de control alternativo para la protección de fuentes hídricas”.
La compañía recomienda a la comunidad no acercarse a los lugares de los hechos, hasta tanto culminen las labores de atención y reparación a las que haya lugar.
Lea también: Condenado el sujeto que causó la muerte de agente de tránsito en Floridablanca al final de 2024
Cenit coordina las labores de atención a la emergencia con la Dirección de Gestión del Riesgo y de Desastres de Barrancabermeja, la Policía Nacional y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla.