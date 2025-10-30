Ecopetrol y Cenit activaron plan para atender derrame de crudo en Barrancabermeja

Bucaramanga

Cenit, filial del Grupo Ecopetrol puso en marcha un “Plan de Emergencia y Contingencia, PEC en los poliductos Galán – Chimitá y Galán - Sebastopol, debido a la instalación de dos válvulas ilícitas lo cual generó un derrame de crudo.

La emergencia ocurre en la vereda Zarzal y en la vereda Cuatro Bocas en zona rural del municipio de Barrancabermeja.

Lea también: Extreman seguridad para evitar desmanes en Halloween en el área metropolitana de Bucaramanga

Cenit determinó varias acciones entre ellas “la disposición de barreras de contención mecánicas y oleofílicas y la implementación de 5 puntos de control alternativo para la protección de fuentes hídricas”.

La compañía recomienda a la comunidad no acercarse a los lugares de los hechos, hasta tanto culminen las labores de atención y reparación a las que haya lugar.

Lea también: Condenado el sujeto que causó la muerte de agente de tránsito en Floridablanca al final de 2024

Cenit coordina las labores de atención a la emergencia con la Dirección de Gestión del Riesgo y de Desastres de Barrancabermeja, la Policía Nacional y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla.