Halloween más que una celebración, una oportunidad para el comercio nacional

Las temporadas de mitad y de fin de año son uno de los momentos comerciales más relevantes para las marcas colombianas y representan oportunidades estratégicas en ventas.

Según una encuesta de Fenalco, el 73 % de los colombianos participa en actividades vinculadas a Halloween.

De hecho, la plataforma de comercio electrónico Tiendanube, reveló que durante Halloween de 2024 las ventas relacionadas con esta celebración aumentaron un 40 % frente al mismo periodo del año anterior, con un gasto promedio de $115.326 por persona.

De ahí que Halloween se convierta en un oportunidad para las marcas de no sólo vender más, sino de conectar con su comunidad.

“Las industrias de consumo masivo, alimentos y bebidas, tecnología, entretenimiento, moda, belleza y cuidado personal suelen ser las que mejor capitalizan el potencial de Halloween y lideran la conversación. Esto sucede porque construyen una narrativa alrededor del momento cultural y no se enfocan en un contenido puntual, sino que apuestan por acciones colaborativas con creadores que pueden activar un alto nivel de conversación en redes sociales”, explicó Karen Carreño, CEO de Match Agency, organización que lidera el influencer marketing en Latinoamérica.

Un ejemplo de cómo estas estrategias pueden funcionar es una campaña reciente en Perú y Ecuador, donde la agencia Match Agency desarrolló e implementó Fanta x Beetlejuice, con la cuál lograron alcanzar más de 1,7 millones de usuarios y 2,3 millones de visualizaciones con tan solo 13 creadores, y conseguir un nivel de interacción del público del 7%.

Estás cifras están por encima de los promedios del mercado que, según datos de Influencer Marketing Hub 2024, Rival IQ 2024 y Kolsquare 2024, se sitúan entre el 3 % y el 5 %.

Por lo que Halloween no solamente es una celebración sino una oportunidad para las empresas y las marcas para innovar y ser creativos.