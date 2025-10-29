Bienestar Familiar y Policía lanzan campaña para proteger niños en Halloween

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía Nacional lanzaron la campaña “En el Día Dulce, diversión con precaución”, una estrategia que busca garantizar la seguridad y protección de los niños, niñas y adolescentes durante las celebraciones de Halloween.

Esta campaña incluye actividades pedagógicas, difusión de rutas de atención y acompañamiento preventivo por parte de uniformados en barrios, parques y espacios públicos de todo el país. Así mismo, la Policía Nacional dispondrá de más 43.000 policías los cuales estarán desplegados especialmente en zonas residenciales y comerciales, con alto flujo de personas, con el fin de prevenir riesgos y proteger la integridad de los menores de edad.

“La invitación a las familias es que privilegiemos la seguridad y la protección, para que los niños y niñas disfruten esta fecha sin riesgos. Hemos preparado un decálogo con recomendaciones muy sencillas que pueden consultar en nuestras redes institucionales”, señaló la directora general del ICBF, Astrid Cáceres.

Desde el Instituto se recomienda a los padres o acompañantes de los menores planear rutas seguras, evitar el uso de pólvora y consumo de alcohol, procurar disfraces cómodos y con material reflectivo, y no publicar en tiempo real las ubicaciones de los menores. Además, el ICBF recuerda que los niños deben portar una identificación con los datos de contacto del adulto responsable.

Activación en todo el país

Durante la jornada, el ICBF activará sus 33 regionales, 217 centros zonales y equipos móviles en todo el territorio nacional. En el caso de Bogotá, se instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) junto con la Policía Nacional, con presencia en lugares como Ciudad Bolívar y el Centro Comercial Santa Fe.

“Esta es una celebración para los niños y las niñas, no para los adultos. Por eso insistimos en evitar el consumo de alcohol y en acompañar con amor y precaución a los más pequeños”, agregó Cáceres.

Finalmente, las autoridades recordaron las líneas de atención disponibles durante la celebración:

• Línea 123: para reportar emergencias o casos de extravío.

• Línea 141: canal del ICBF para orientación familiar y denuncias de vulneración de derechos, disponible las 24 horas.

Moteros cancelaron rodada de Halloween para este 31 de octubre en Bogotá

En las principales ciudades del país se ha vuelto costumbre que el gremio de los moteros realicen rodadas los 31 de octubre en ocasión a la celebración de Halloween. Esto ha sido polémico porque complican la movilidad de las calles en un día en el que las familias salen a celebrar.

Sin embargo, para este año, un grupo de moteros de Bogotá llamado ‘Gonobikerreas’ anunció que cancelarán esta celebración.

En un comunicado difundido en redes sociales, indicaron que llegaron a un acuerdo con la Alcaldía de Bogotá para no realizar esta celebración.

“Tras un análisis detallado y una comunicación constante con la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito y Transporte, se ha determinado que las condiciones actuales de la ciudad no son propicias para desarrollar el evento este año”.

Los múltiples frentes de obras y los Planes de Manejo de Tránsito hace que la ciudad no pueda reunir a los más de 23.000 participantes de la rodada, según explicó el grupo de Moteros.