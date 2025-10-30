Presidente Tejeiro defiende Constitución del 91 ante intención de Asamblea Constituyente

Luego de que el Ministerio de Justicia radicara el proyecto de borrador para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, el magistrado Octavio Tejeiro, presidente de la Corte Suprema de Justicia salió en defensa de la Constitución de 1991.

Aprovechando el segundo encuentro de la jurisdicción penal en Bogotá, el magistrado recordó que esa carta política fue resultado de un pacto colectivo.

“En medio de las discusiones actuales sobre posibles reformas, es necesario recordar que esa Constitución del 91 no es un simple texto jurídico, es el pacto colectivo que cimentó la democracia moderna en Colombia, el que reconoció los derechos fundamentales, la separación de poderes y la independencia judicial como pilares del Estado Social de Derecho”, indicó Tejeiro.

Además, dijo que cualquier intento de modificar el equilibrio de la constitución debe ser examinado con responsabilidad y con respeto.

“Proteger la Constitución del 91 es proteger la libertad, la justicia y la dignidad de todos los colombianos. Preservar la independencia de los jueces es garantizar que ninguna presión se interponga entre la ley y el ciudadano. La justicia sólo puede ser libre si sus jueces lo son”, dijo Tejeiro desde el Hotel Tequendama.

El mensaje para quienes “pretenden minar” la confianza en la justicia

El presidente de la Corte aprovechó el evento para pedir respeto por las decisiones judiciales y para recordar que las críticas son legítimas siempre y cuando busquen un debate equilibrado en la sociedad.

“A quienes pretenden minar la confianza ciudadana en la justicia, debemos decirles con serenidad, pero con firmeza, la justicia no se intimida, no se provoca y no se somete a intereses ajenos a la ley. Lo hemos dicho en otros escenarios y hoy reafirmamos. Las críticas son legítimas cuando buscan construir, pero peligrosas cuando buscan destruir”, dijo el presidente de la Corte Suprema, Octavio Tejeiro.

Por otro lado, Tejeiro se refirió al Holocausto del Palacio de Justicia que cumple 40 años de la tragedia. Aseguró que aún se debate la forma en la que se deben castigar estos repudiables hechos en los que se practicaron asesinatos, torturas y desapariciones.

“Y menciono los hechos del Palacio porque desde el punto de vista penal, en el interior de la estructura donde se concentraba la Administración de Justicia, se cometieron atroces crímenes que nos tocan el corazón y nos conmueven hasta despertar sentimientos de rabia y desconsuelo. Este episodio histórico permite realizar reflexiones a propósito del tema que hoy nos convoca. ¿Cómo se castiga o sanciona a quienes participaron en un hecho de esas proporciones?“, indicó el presidente de la Corte.