La constituyente no tiene ni pies ni cabeza: Alfonso Gómez Méndez, exfiscal General

El Gobierno del presidente Gustavo Petro entregó el borrador de un proyecto de ley que convoca a una Asamblea Nacional Constituyente buscando una “reforma total” de la Constitución Política de 1991.

De acuerdo con el texto, “la Asamblea Constituyente estará conformada por 71 delegatarios elegidos por votación popular”, con distribución por circunscripción nacional y por diferentes grupos.

En 6AM el exfiscal genera, Alfonso Gómez Méndez, habló de las consecuencias de este llamado a una Asamblea Nacional Constituyente, aseguró que no tiene ni pies ni cabeza.

“Esto es parte de una repetición, no sé en qué momento caímos los colombianos en eso, es una especie de fetichismo constitucional, es pensar que todos los problemas se resuelven cambiando la Constitución” afirmó el exfiscal.

Indicó que de la forma como se está trabajando esta asamblea es solo en forma de hacer campaña electoral.

¿para qué hay que cambiar la constitución?

“No es necesario cambiar la constitución, en el caso de querer conseguir la paz, esta constitución, al igual que la 86 tiene todos los instrumentos para que si alguien quisiera hacer un régimen socialista lo pueda hacer”, aclaró Gómez Méndez.

El exfiscal también aseguró que no hay ninguna posibilidad de una constituyente hoy que no pase por el Congreso: “otra cosa es que se recojan unas firmas para que esos ciudadanos presenten un proyecto al Congreso, que tiene todos los trámites del Congreso”.

Agregó que es inconcebible que mientras hoy deberíamos estar hablando de los problemas de verdad, de inseguridad, de los problemas de falta de gobernabilidad, de los problemas de corrupción, que son gravísimos, se está hablando de una constituyente nuevamente.

Las preguntas clave que hacen parte del borrador de proyecto de ley que convoca a una Asamblea Nacional Constituyente:

Pregunta 1:

“¿Está de acuerdo con convocar a una Asamblea Constituyente que sesionará durante 3 meses contados desde su instalación, la cual ocurrirá 30 días calendario después de la declaración de la elección de sus delegatarios por parte del Consejo Nacional Electoral, con las siguientes características: estará integrada por 71 delegatarios elegidos por votación popular así: 44 delegatarios elegidos por la circunscripción nacional, 2 delegatarios del pueblo afrodescendiente, 2 delegatarios del pueblo indígena, 2 delegatarios del pueblo campesino, 2 delegatarios del pueblo víctima del conflicto armado, 2 delegatarios de los sindicatos, 2 delegatarios del pueblo joven, 2 delegatarios del pueblo Rrom, 2 delegatarios del pueblo raizal y palenquero y 6 delegatarios del pueblo colombiano en el exterior, en todos estos casos, la mitad de las delegatarias de cada grupo serán mujeres; además, 2 delegatarias de las madres cabeza de familia y 3 delegatarios del pueblo LGBT/Q+?"

SI [] NO I]

Pregunta 2: