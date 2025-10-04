Tenemos que ponernos en modo constituyente: Gustavo Petro

Ibagué

En medio de un evento masivo en la Plaza Murillo Toro de Ibagué, el presidente, Gustavo Petro, invitó al pueblo colombiano a ponerse en modo constituyente y recoger 2.5 millones de firmas para impulsar la asamblea.

“Lo que pasa es que tenemos que ponernos en modo constituyente, no solo en modo de movilización que toca, pero hay que ponerse no solo em modo electoral, representativo que toca y toca ganar, Congreso y Presidencia”, dijo Gustavo Petro.

A la vez insistió en que “Lo que estoy proponiendo si ustedes quieren es que nos pongamos en modo constituyente, es que en cada municipio empiecen los recolectores de firmas, dos millones y medio y se presenta el proyecto de ley de reglamento de la asamblea”.

El mandatario de los colombianos aseguró que el proyecto sería presentado en el año 2026 y le tocaría analizar la iniciativa al nuevo Congreso “Este ya se asustó hasta con la reforma a la salud, el próximo Congreso de la República debe estar lleno de liderazgo popular y no de los politiqueros”.

Según Petro, el pueblo debe convocar a elecciones para para tener una asamblea constituyente, “Solo se necesitan tres meses, incluso la asamblea constituyente no necesita seis meses como la pasada, porque no necesitamos hacer una nueva Constitución, la actual sirve, lo que necesitamos es que lo que no hizo la nueva Constitución, pero tampoco el Congreso porque se llenó de paracos, se llenó de politiqueros, se llenó de corruptos, se llenó de la gobernanza paramilitar, ese nuevo Congreso simplemente permite citar las elecciones para que sea el pueblo el que haga las reformas sociales”.

¿Cuáles son las reformas que busca aprobar Petro a través de la constituyente?

Entre las reformas sociales que impulsaría el Gobierno Nacional está la agraria “La reforma sobre la crisis climática y permita salvar la selva, la reforma que permita que los campesinos tengan tierra, la reforma que permite que los trabajadores de Colombia puedan participar de las utilidades de la empresa, la reforma que permite que la ciudadanía en sus municipios decidan sobre el territorio, decidan sobre el ordenamiento, decidan sobre el agua porque sin el agua no podemos vivir”, resaltó el presidente, Gustavo Petro.

Finalmente, Petro anunció que participará en las elecciones de la asamblea constituyente “Necesitamos que el pueblo de Colombia se ponga en modo constituyente recogiendo las firmas, es decir que, desde la Plaza Murillo, en el Corazón de Colombia, que es el corazón del mundo, en esta plaza roja de la libertad, empezamos el poder constituyente de Colombia”.