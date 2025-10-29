Quiénes fueron los magistrados asesinados en la toma del Palacio de Justicia hace 40 años

Se cumplen 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, uno de los capítulos más dolorosos y determinantes en la historia reciente de Colombia. Durante el 6 y 7 de noviembre de 1985, el país fue testigo de un operativo militar y una incursión armada del M-19, que dejaron un profundo rastro de muerte, desapariciones y heridas que todavía no terminan de sanar.

Cuatro décadas después, la memoria de las víctimas sigue siendo un llamado urgente a la verdad y la justicia. La tragedia no solo enlutó a cientos de familias: también golpeó el corazón de la institucionalidad colombiana, acabando con la vida de magistrados que, en plena labor judicial, defendían la independencia de la justicia.

En esta nota recordamos quiénes fueron los magistrados asesinados durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, y cómo su legado permanece como símbolo de resistencia frente a la violencia.

¿Qué magistrados murieron en la toma del Palacio de Justicia?

Magistrado Alfonso Reyes Echandía (Chaparral, Tolima, 1932 – Bogotá, 1985)

Egresado de la Universidad Externado de Colombia. Fundador y director del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas, cursó estudios de posgrado en la Universidad de Roma. Dedicó gran parte de su vida a la docencia y la investigación en Derecho Penal, disciplina en la que dejó una huella imborrable con su obra Derecho Penal, Parte General, publicada en 1964.

Reyes Echandía fue el primer Viceministro de Justicia de Colombia y miembro activo de importantes organizaciones internacionales como la Sociedad Internacional de Criminología y la Comisión Redactora del Código Penal tipo para América Latina. En 1979 ingresó a la Corte Suprema de Justicia y en 1985 fue elegido su presidente. Falleció durante la toma del Palacio de Justicia, defendiendo la institucionalidad y el Estado de Derecho.

Magistrado Alfonso Patiño Rosselli (Sogamoso, Boyacá, 1923 – Bogotá, 1985)

Alfonso Patiño Rosselli fue abogado egresado de la Pontificia Universidad Javeriana. A lo largo de su vida ocupó importantes cargos en el sector público, entre ellos el de Gobernador de Boyacá, Ministro Plenipotenciario ante la Organización de Estados Americanos (OEA), miembro del primer Consejo Nacional de Planeación y Presidente del Consejo Económico y Social. En el gobierno de Misael Pastrana Borrero asumió temporalmente el Ministerio de Hacienda y más adelante fue elegido Representante a la Cámara.

Además de su carrera política y jurídica, se destacó como autor de obras sobre temas económicos e históricos, entre las que se encuentra La prosperidad a debe y la gran crisis 1925-1938. En sus últimos años integró la Corte Suprema de Justicia, cargo que ejercía al momento de su muerte durante la toma del Palacio de Justicia el 7 de noviembre de 1985.

Magistrado Luis Horacio Montoya Gil (San Vicente, Antioquia, 1934 – Bogotá, 1985)

Luis Horacio Montoya Gil fue abogado graduado de la Universidad de Antioquia. Su carrera en la rama judicial comenzó como juez penal y continuó como magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín. También fue profesor en varias universidades de Antioquia, donde se destacó por su conocimiento y dedicación al estudio del Derecho Laboral.

En 1983 fue nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia, cargo en el que se mantuvo hasta el 7 de noviembre de 1985, cuando perdió la vida durante la toma del Palacio de Justicia.

Magistrado Manuel Gaona Cruz (Tunja, Boyacá, 1941 – Bogotá, 1985)

Manuel Gaona Cruz obtuvo su doctorado en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas en la Universidad de la Sorbona, en París. Fue un académico y un orador reconocido, con una destacada trayectoria como profesor de Derecho Constitucional y Teoría del Estado en más de una universidad en Colombia. Su aporte a la doctrina lo posicionó como uno de los pioneros del control constitucional integral en el país.

En el servicio público, ocupó importantes cargos como secretario general de la Procuraduría, rector de la Universidad Distrital, viceministro de Justicia y ministro encargado. A los 36 años fue nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia, donde ejerció hasta su fallecimiento, a los 43 años, durante la toma del Palacio de Justicia el 7 de noviembre de 1985.

Magistrado Carlos Medellín Forero (Pacho, Cundinamarca, 1928 – Bogotá, 1985)

Carlos Medellín Forero se graduó como abogado en la Universidad Externado de Colombia en 1950. Fue un jurista de amplia formación y sensibilidad cultural, participó activamente en instituciones como la Academia Colombiana de Jurisprudencia y la Comisión Nacional de la UNESCO, y fue uno de los fundadores de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Universidad Central y el Colegio Claustro Moderno.

A lo largo de su carrera, también dirigió la Imprenta Distrital y fue profesor en varias universidades del país. En sus últimos años, integró la Corte Suprema de Justicia, donde ejercía como magistrado cuando fue asesinado durante la toma del Palacio de Justicia, el 7 de noviembre de 1985.

Magistrado Darío Velásquez Gaviria (Fredonia, Antioquia, 1927 – Bogotá, 1985)

Darío Velásquez Gaviria estudió Derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, donde también inició su vida pública como concejal y personero municipal, vinculado al Partido Conservador.

A lo largo de su carrera, combinó la labor jurídica con la docencia, llegando a ser decano de la Facultad de Derecho en la Pontificia. También fue profesor en la Universidad Externado de Colombia y en el Instituto de Posgrados de la Universidad Nacional.

En el ámbito judicial, presidió la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín antes de ser nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia, cargo que desempeñaba cuando fue asesinado durante la toma del Palacio de Justicia el 7 de noviembre de 1985.

Magistrado Pedro Elías Serrano Abadía (Buenaventura, Valle del Cauca, 1928 – Bogotá, 1985)

Obtuvo el título de doctor en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional, y realizó estudios especializados en Ciencias Penales y Penitenciarias. Su carrera en la rama judicial incluyó cargos como juez penal, fiscal del Tribunal Superior y presidente de la Sala Penal en Cali.

Además de su labor en la justicia, fue uno de los fundadores de la Universidad Santiago de Cali y miembro activo del Colegio de Abogados Penalistas del Valle del Cauca. En sus últimos años formó parte de la Corte Suprema de Justicia, donde ejercía como magistrado al momento de su muerte durante la toma del Palacio de Justicia el 7 de noviembre de 1985.

Magistrado Ricardo Medina Moyano (Bogotá, 1930 – Bogotá, 1985)

Ricardo Medina Moyano se desempeñaba como magistrado de la Corte Suprema de Justicia cuando ocurrió la toma del Palacio de Justicia. Falleció el 7 de noviembre de 1985 durante los enfrentamientos entre el grupo insurgente M-19 y las fuerzas del Estado.

Magistrado José Eduardo Gnecco Correa (Santa Marta, Magdalena, 1923 – Bogotá, 1985)

Reconocido jurista samario, integró la Corte Suprema de Justicia y fue una de las víctimas del asalto al Palacio. Murió el 7 de noviembre de 1985 durante los enfrentamientos entre el M-19 y las fuerzas del Estado.

Magistrada Fanny González Franco (Pensilvania, Caldas, 1934 – Bogotá, 1985)

Fue la primera mujer graduada en Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana y también la primera colombiana en ocupar una magistratura en la Corte Suprema de Justicia. Su carrera inició como juez laboral y luego como magistrada del Tribunal Superior de Manizales.

En la Corte Suprema integró la Sala Laboral, donde se destacó por su compromiso con la equidad y la defensa de los derechos de las mujeres dentro del sistema judicial. Tenía 53 años y ya sentía próxima la jubilación que le permitiría retornar a vivir cerca de su numerosa familia de 19 hermanos, muchos de ellos con hijos y nietos.

Su nombre lo llevan hoy el Palacio de Justicia de Manizales, un barrio de esta ciudad y el centro de conciliación de la Universidad de Caldas.

Magistrado Fabio Calderón Botero (Manizales, Caldas, 1929 – Bogotá, 1985)

Egresado del Externado de Colombia, especializado en metodología jurídica y técnicas de casación. Fue juez penal, juez superior de Bogotá y magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior.

Autor del influyente libro Casación y revisión en materia penal, considerado obra de referencia obligatoria. En 1977 fue nombrado magistrado de la Corte Suprema, donde trabajó hasta su asesinato en la toma al Palacio de Justicia.

¿Cuántas personas murieron en el Palacio de Justicia?

En cuanto al número total de personas fallecidas durante los hechos ocurridos en la toma del Palacio de Justicia, se puede decir que no hay aún un consenso al respecto.

Los estudios efectuados revelan que, conforme a los datos oficiales disponibles, fueron trasladados 94 cuerpos a la morgue del Instituto de Medicina Legal. No obstante, las dificultades presentadas en los procesos de identificación generan serias incertidumbres sobre la identidad de algunos cadáveres.

Las anomalías detectadas, especialmente en lo relacionado con restos calcinados, sugieren que podría haber más víctimas de las inicialmente reconocidas.

Los informes de necropsia correspondientes al caso del Palacio de Justicia presentan inconsistencias en su secuencia, ya que algunos registros pertenecen a personas que fallecieron por causas ajenas a los hechos ocurridos allí. Esta situación provocó variaciones en los conteos oficiales, los cuales fueron modificándose con el tiempo.

De acuerdo con un informe entregado por la Rama Judicial , Memoria Viva, Toma y retoma del Palacio de Justicia en un primer momento, el General Arias Cabrales informó que el número de fallecidos ascendía a 105. Posteriormente, el General Miguel Vega Uribe, durante una intervención ante el Congreso, elevó la cifra a 115, lo que contribuyó a aumentar la incertidumbre en torno al tema.

Por otro lado, la Procuraduría General de la Nación, en su denuncia presentada ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, señaló que el total de muertos era de 95 personas, de las cuales 76 habían sido plenamente identificadas, incluyendo 22 integrantes del grupo guerrillero. Además, indicó que, presuntamente, 19 cuerpos no identificados habrían sido inhumados en una fosa común.

Listado de víctimas en la toma del Palacio de Justicia

Este es un listado considerado como oficial, el cual ha sido elaborado a partir de las actas de levantamiento de cadáveres contenidas en los protocolos de necropsia: