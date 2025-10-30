Precio del dólar en Venezuela HOY 30 de octubre: esta es la cifra que reporta el BCV

Una tendencia que se ha mantenido a lo largo del 2025 es el aumento en el precio del dólar en Venezuela. Si bien las entidades del Gobierno han reportado un aumento en el PIB durante el tercer trimestre del año, el bolívar sigue mostrando una continua depreciación que la deja entre las monedas menos atractivas en el mundo.

Una de las razones de esta continua caída se debe a la poca circulación de dólares en el mercado oficial venezolano debido a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. De hecho, esto ha dificultado la exportación de petróleo a este país o a Europa, donde se puede vender por un precio competitivo.

Por otra parte, la divisa norteamericana ha tenido una alta demanda en territorio venezolano a raíz de que muchos ciudadanos buscan adquirir la mayor cantidad posible para protegerse de los efectos de la hiperinflación. Sin embargo, la gran mayoría de ellos debe acudir al mercado paralelo, donde incluso se llega a cotizar por una cifra más alta con respecto a la tasa oficial.

Actualmente, el precio del dólar en Venezuela es más alto que un salario mínimo (160 bolívares si se tienen en cuenta los bonos emitidos por el gobierno). Sin embargo, esto no resulta suficiente para que la ciudadanía pueda suplir sus necesidades básicas, en especial porque varios productos de la canasta familiar se encuentran dolarizados, lo que hace que se puedan adquirir pocos a lo largo del mes.

Según un estudio realizado por el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros, una familia que se compone de cinco personas necesitaría ganar por lo menos unos 503 bolívares mensuales para cubrir sus gastos básicos de alimentación.

Así está el precio del dólar en Venezuela para este jueves 30 de octubre de 2025

Según el más reciente informe del Banco Central de Venezuela, el precio del dólar para este jueves 30 de octubre de 2025 es de 221,7438 bolívares. Esto supone un nuevo aumento con respecto a la cifra entregada el día anterior (219,8737 bolívares).

Por otra parte, la entidad también dio a conocer el valor que manejan las demás divisas en territorio venezolano, las cuales sufrieron un nuevo incremento ante la continua depreciación del bolívar. Estos son:

Euro: 258,34261419 bolívares

258,34261419 bolívares Yuan chino: 31,23812072 bolívares

31,23812072 bolívares Lira turca: 5,28614519 bolívares

5,28614519 bolívares Rublo ruso: 2,77231730 bolívares.

¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este jueves 30 de octubre de 2025?

En su informe, el Banco Central de Venezuela también entregó los valores que manejan las casas de cambio para aquellos ciudadanos que estén interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada de este jueves 30 de octubre de 2025.