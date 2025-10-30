María José Pizarro se baja de la puja por ser la cabeza de lista al Senado del Pacto Histórico

Congreso

A través de un video publicado en sus redes sociales, la senadora María José Pizarro anunció que desiste de la puja por ser la cabeza de lista al Senado del Pacto Histórico para el cuatrienio 2026-2030.

“Cuando los pueblos hacen historia, la política no puede malbaratar ese esfuerzo. Esa es la vieja política, y en Colombia ya la hemos dejado atrás. No tenemos derecho a convertir un momento de alegría en un escenario de confrontación política interna. Esas no son las disputas que le interesan a nuestro pueblo ni las angustias de nuestra gente”, comenzó diciendo Pizarro en relación a la disputa con Carolina Corcho.

El desencuentro entre ambas lideresas del progresismo se debe a que se había pactado inicialmente que el que quedara de segundo en la consulta presidencial del Pacto sería la cabeza de lista, pero Pizarro había acordado con el presidente Gustavo Petro que declinaba de su aspiración para ser ella quien liderara esa lista. Sin embargo, tras conseguir cerca de 670 mil votos en la consulta, Corcho dijo no conocer el acuerdo que mencionaba Pizarro.

Ante esto, y a menos de un día de la reunión en la que el Comité Político del Pacto Histórico anunciaría a quien iba a ser la cabeza de lista, la entonces saliente senadora aseguró que “mi compromiso no es por una curula, sino con Colombia, con las organizaciones y comunidades con los territorios, con la unidad la tan necesaria unidad, y de manera rotunda indeclinable con el proyecto de cambio que lidera nuestro presidente Gustavo Petro”.

Pizarro asegura que se inclina por estar “lejos de discusiones que enfrían el ánimo de nuestro pueblo, que le roban la energía a nuestra gente. Me alejo de las actuales discusiones y regreso a la lucha política que aprendí en la casa, que practiqué en las calles y que voy a continuar donde el pueblo me mande”.

La congresista ha dicho quedar “a disposición del presidente en la construcción del Frente Amplio, en la Constituyente Popular y las instancias colectivas para continuar fortaleciendo el progresismo en Colombia. El pueblo definitivamente nos quiere trabajando para el pueblo, jamás discutiendo entre nosotros. Menos cuando tenemos la inmensa tarea de convocar a otras y de convocar a otros”.

Pizarro confirmó que en el 2026 no volverá al Congreso y le envió un mensaje a Corcho: “Desde esta curul, hasta el próximo 20 de julio seguiré trabajando con un pie en el Congreso y un pie en las calles, como lo he hecho siempre. Le deseo lo mejor a Carolina Corcho en el compromiso que asume para los próximos cuatro años desde el Senado de la República, liderando la nueva bancada del Pacto Histórico. Hay mucho por hacer”.

Concluyó reiterando que “yo voy a estar desde donde este proyecto político me requiera, con convicción y con alegría siempre. Estén seguros de que me van a ver allí, solo donde nuestro pueblo me necesite y me convoque, como siempre ha sido”.