“El Comité Político tomará una decisión transparente”: Pacto Histórico sobre cabeza de lista al Senado

Colombia

El Comité Político del Pacto Histórico destacó la participación ciudadana en la consulta del pasado domingo 26 de octubre, en la que cerca de 3 millones de personas acudieron a las urnas para elegir al senador Iván Cepeda como candidato de la colectividad a la presidencia.

Tras la elección del senador Iván Cepeda como candidato del Pacto Histórico a la Presidencia, el Comité Político de la colectividad informó que "conforme el acuerdo radicado el 26 de octubre ante la Registraduría, se tomará de manera unitaria y transparente…

Según indicaron, la elección del domingo en la que también se definió el orden para presentar las listas al Senado y la Cámara de Representantes, marcó el inicio de una “nueva etapa de esperanza y unidad rumbo a la victoria en las elecciones al Congreso y a la Presidencia, que se celebrarán en marzo y mayo de 2026”.

La disputa por la cabeza de lista al Senado:

A propósito de la nueva disputa por quién será la cabeza de lista al Senado del Pacto Histórico en las elecciones de marzo de 2026, desde la colectividad informaron que el Comité Político tomará una decisión unitaria y transparente, teniendo en cuenta el acuerdo radicado ante la Registraduría el pasado 26 de septiembre.

“El Comité Político, conforme al acuerdo radicado en la Registraduría Nacional el pasado 26 de septiembre, tomará de manera unitaria y transparente la decisión sobre la cabeza de lista al Senado en sus próximas sesiones”.

Hay que señalar la disputa por quien liderará la lista al Senado está entre la exministra Carolina Carolina Corcho, que resultó segunda con más de 600mil votos en la consulta del domingo, y la senadora Maria Jose Pizarro, quien renunció a su aspiración presidencial luego de que el presidente Gustavo Petro le ofreciera encabezar esa lista.